Mısırlı spikerin hatası ülkede gündem oldu

KAHİRE (AA) - Mısır'da yayın yapan haber kanalı "Extra News" spikerinin, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat haberinin ardından canlı yayında "Bu mesaj Samsung cihazından gönderildi." cümlesini de okuması ülkede alay konusu olurken, medyanın tek bir merkezden yönlendirildiği tartışmalarını da gündeme getirdi.

Spiker Neha Derviş'in okuduğu cümlenin yer aldığı video, özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılarak alay konusu oldu.

Mısırlı insan hakları savunucularından Heysem Ebu Halil, "Bu mesaj Samsung cihazından gönderildi" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Bu spikerin hatası değil rejimin skandalıdır." ifadelerini kullandı.

Mohammed Sabour adlı sosyal medya kullanıcısı da aynı etiketle yaptığı paylaşımında, söz konusu mesajın Mısır'da medyanın yönetim tarafından kontrol edildiği ile ilgili söylenenleri doğrulayan net, güçlü ve açık bir mesaj olduğunu dile getirdi.

Mısır dışından yayın yapan ve ülkede ciddi bir seyirci kitlesi bulunan muhalif kanallardan "Mükemmilin" televizyonunun Facebook sayfasında da "Bu olay, Mısır'da medyanın nasıl yönlendirildiğinin en güçlü kanıtıdır." denildi.