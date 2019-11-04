HABER

Mistura: Tarafları ikna için Rusya ve Türkiye'ye ihtiyaç var

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2019 23:47 | Son Güncelleme

Eski BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, "Suriye'de savaşa 8 yılda 15 ülke dahil oldu ve hepsinin taraflar üzerinde nüfuzu var, özellikle Rusya ve İran'ın hükümet, Türkiye ve diğerlerinin ise muhalifler üzerinde nüfuzu var... Bir sorun olduğunda ise görüşmelerin çökmemesi için tarafları ikna etme konusunda Rusya ve Türkiye'ye güvenmek zorundayız" dedi.

Mistura: Tarafları ikna için Rusya ve Türkiye'ye ihtiyaç var

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de bir sorun çıktığında görüşmelerin çökmemesi için tarafları ikna etme konusunda Rusya ve Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Suriye'de 8 yıldan fazla süren iç savaşta BM'nin 3'üncü ve en uzun temsilcisi olarak görev yapan ve 2018 sonunda istifa eden Mistura, CNN televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Anayasa komitesinin geçen hafta Cenevre'de toplanmasının ve tarafların ilk kez bir araya gelmesinin ''çok önemli'' olduğuna vurgu yapan Mistura, bu sürecin neden bu kadar uzun sürdüğüne ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

''Üzerinde uzlaşılamayan 4 isim vardı, anayasa komitesi belki geçen sene de toplanabilirdi ama bu isimler üzerinde anlaşma sağlanamadı. Oldukça sabırlı müzakerelerle bu dört isim üzerinde anlaşmak Geir Pedersen'ın bir yılını aldı. Hükümet hazır değildi ve daha güçlü bir pozisyonda olmak istiyordu diye düşünüyorum. Muhalifler ise teminat istedi.''

Rusya'nın Suriye'deki nüfuzu göz önünde bulundurulduğunda anayasa komitesine gerçekten Suriyelilerin mi öncülük ettiği sorusuna Mistura şöyle yanıt verdi:

''Suriyeliler, inanın bana hem hükümet hem muhalifler çok gururlular ve kendilerine neyin nasıl yapılacağının söylenmesinden hazzetmiyorlar. Suriye'de savaşa 8 yılda 15 ülke dahil oldu ve hepsinin taraflar üzerinde nüfuzu var. Özellikle Rusya ve İran'ın hükümet, Türkiye ve diğerlerinin ise muhalifler üzerinde nüfuzu var. Bir sorun olduğunda ise görüşmelerin çökmemesi için tarafları ikna etme konusunda Rusya ve Türkiye'ye güvenmek zorundayız.''

OYUNUN KURALLARI DEĞİŞTİ

Rusya'nın Suriye'deki rolünün ''çok önemli'' ve en başından beri diğer ülkelere göre ''tutarlı'' olduğunu belirten Mistura, Rusya'nın Suriye'ye askeri müdahalesinin ise dengeleri ve ''oyunun kurallarını'' tamamen değiştirdiğini söyledi.

Mistura, Rusya'nın, Suriye'nin yeniden inşasını tek başına yapamayacağı için üstlenmek istemediği ve bu nedenle siyasi sürecin bir parçası olup, bu konuda çaba gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Rusya uzun süredir Suriye'nin yeniden inşası çağrısında bulunsa da Batılı ülkeler siyasi çözüm bulunmadan yeniden inşaya maddi katkı sağlamak istemiyor.

Kaynak: AA

Skandal! Sırf eğlence için... Skandal! Sırf eğlence için...
Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oluyorduKavgayı ayırmaya çalışırken canından oluyordu
Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktıNazlı Ilıcak cezaevinden çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Rusya Suriye Türkiye

En Çok Okunan Haberler

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna sert tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna sert tepki

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin'de dağ yolunda heyelan! TIR sürücüsü son anda kurtuldu

Her şey bir anda oldu! Son anda kurtuldu

Pakistan Başbakanı İmran Han açıkladı! Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolardan kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Irak’ta tansiyon düşmüyor: 5 kişi daha hayatını kaybetti

Ülkede tansiyon düşmüyor! Ölü sayısı artarak devam ediyor

Skandal görüntüler! İsrail kanalı: Askerler Filistinli gence eğlence için ateş ettiler

Skandal görüntüler! 'Eğlence için ateş ettiler'

Gorbaçov BBC'ye konuştu: Rusya ve Batı arasındaki gerilim dünya için büyük tehlike

'Rusya ve Batı arasındaki gerilim dünya için büyük tehlike'

Vietnam’da İngiltere’deki 39 cesetle bağlantılı 8 gözaltı

İngiltere'deki cesetlerle ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.