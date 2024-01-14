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MİT Kontrterör Daire eski Başkanı Mehmet Eymür son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede dikkat çeken çelenk detayı

14.01.2024 20:50 | Son Güncelleme:
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KOAH hastalığına bağlı solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker de cenazeye çelenk gönderdi.

KOAH rahatsızlığı nedeniyle 13 Aralık'ta Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür 81 yaşında dün hayatını kaybetti. Eymür için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Törende; Mehmet Eymür'ün eşi Janset Eymür, oğlu Alp, kızı Ayşe Eymür ve ablası İnci Tarzi taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Eski İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürü Kemal Yazıoğlu, Eski MİT Dış Politikalar Başkanı Yavuz Ataç, Oyuncu Saruhan Hünel ve çok sayıda mesai arkadaşı katılırken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'in de çelenk gönderdiği görüldü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Eymür'ün cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

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'HAYATA BAĞLI BİR KİŞİYDİ'

Mehmet Eymür'ün eşi Janset Eymür, "Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Ablası olarak belki İnci Abla konuşmak ister. Çok üzgünüz, çok teşekkür ediyoruz" dedi. Ablası İnci Tarzi ise, "Çok kıymetli bir kardeşimizi kaybettik. KOAH hastalığı vardı. Ama hayata bağlı bir kişiydi. Memleketini seven, Atatürkçü, her zaman memleket için fedakarlık yapan bir kişiydi" ifadelerini kullandı. Oğlu Alp Eymür ise, "Ne söyleyebilirim ki, çok üzgünüz. 1 Buçuk aydır yoğun bakımdaydı. Sonra entübe ettiler. KOAH yüzünden vefat etti babam. Babam hakkında herkes her şeyi biliyor, benim bir şey söylememe gerek yok" şeklinde konuştu.

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'TEŞKİLAT İLE İLGİLİ BİR PROJE YAPMAYA KARAR VERMİŞTİK'

Bir dönem Mehmet Eymür'ü bir film projesinde canlandırmaya hazırlandığını söyleyen oyuncu Saruhan Hünel ise, "Mehmet bey ile yaklaşık 16-17 yıl önce yollarımız kesişti. Aile dostumuzdu. Ulusal bir kanala teşkilat ile ilgili bir proje yapmaya karar vermiştik, kısmet olmadı. Ben Mehmet beyin hayatını oynayacağım için birkaç ay beraber dolaştık. Onu daha yakından tanıma şansım oldu. Çok sevecen, dışarıdan göründüğü, tabi mesleki olarak dik duran bir insandı. Ama içinde çok tatlı, çok hatırşinas çok sevdiğim bir ağabeyimdi" diye konuştu.(DHA)

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mehmet eymür
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