MİT şehidini ifşa iddianamesinde dikkat çeken “dezenformasyon” ayrıntısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya’da görev yaparken şehit olan MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşları ile faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili MİT Başkanlığı’nın suç duyurusu üzerine soruşturma yaptı. Başsavcılığın 23 Nisan’da açtığı davada firari olan Birgün Gazetesi Yazarı Erk Acarer, tutuklu bulunan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Terkoğlu, Haber Müdürü Barış Pehlivan, Muhabir Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Aydın Keser’in de aralarında olduğu toplam 8 şüpheli hakkında dava açıldı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi bugün dosyanın tensibini yaparak, duruşma tarihini 24 Haziran olarak belirledi. Tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına, firari şüpheli Acarer hakkında ise yakalama emri çıkartılmasına karar verildi.

SORUŞTURMA İÇİN DE DEZANFORMASYON FAALİYETİ YÜRÜTÜLDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesi, dava konusu olayın anlatımıyla başlıyor. Dava konusu olayda FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpası ile aynı yöntemin izlendiğine dikkat çekilerek, şüphelilerin eylemi “organize bir şekilde gerçekleştirdikleri” belirtiliyor. Şüphelilerin eylemiyle Türkiye’nin dış ve iç siyasal yararları ile güvenliğinin hedef alındığı değerlendirilmesi yapılıyor. MİT Başkanlığı’nın suç duyurusuna da yer verilen iddianamede, soruşturma sürecinde yürütülen dezenformasyon faaliyetleri başlığı da yer alıyor.