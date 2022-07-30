Miyomlar infertiliteye neden olur mu?

Rahmin iç duvarında olanlar ise büyüklüğüne ve duruma göre genellikle etkilerler, rahmin duvarının içinde olanlar ise büyüklüğüne göre etkilediği söylenebilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ercan Baştu, rahim fibroidi olarak da bilinen miyomlar hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

MİYOM VARSA...

Tedavisinde özellikle bebeğin yerleşeceği rahim içi miyomlar histeroskopi ile kamera ile girip orada sadece miyomu temizleyeceğimiz, yani embriyonun tutunabileceği şekilde yatağı hazırlamamız gerekir. Eğer duvar içinde miyom varsa ve rahmin şeklini bozuyorsa laparoskopi (kapalı cerrahi yöntem) ile rahmin bütünlüğünü bozmadan miyomu çıkararak rahmi bebeğin tutunabileceği haline hazırlayabilmekteyiz.



