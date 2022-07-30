KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Miyomlar infertiliteye neden olur mu?

Miyomlar infertiliteye neden olur mu?

30.07.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miyomlar, rahim düz kas tabakasının gelişen birtakım problemli yapılarıdır. Bunların oluştuğu yere bağlı üç kısımda özetlenebilir; rahim içinde, rahim duvarında ve rahim dışındakiler. Rahmin dışındakiler gebeliği hiç etkilememektedir.

Rahmin iç duvarında olanlar ise büyüklüğüne ve duruma göre genellikle etkilerler, rahmin duvarının içinde olanlar ise büyüklüğüne göre etkilediği söylenebilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ercan Baştu, rahim fibroidi olarak da bilinen miyomlar hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

MİYOM VARSA...

Tedavisinde özellikle bebeğin yerleşeceği rahim içi miyomlar histeroskopi ile kamera ile girip orada sadece miyomu temizleyeceğimiz, yani embriyonun tutunabileceği şekilde yatağı hazırlamamız gerekir. Eğer duvar içinde miyom varsa ve rahmin şeklini bozuyorsa laparoskopi (kapalı cerrahi yöntem) ile rahmin bütünlüğünü bozmadan miyomu çıkararak rahmi bebeğin tutunabileceği haline hazırlayabilmekteyiz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir ebeveyn olmak ve mutlu çocuk yetiştirmek için nelere dikkat edilmelidir?Mutlu bir ebeveyn olmak ve mutlu çocuk yetiştirmek için nelere dikkat edilmelidir?
Gözünüzde büyütmeyin! Hepsi geçici Gözünüzde büyütmeyin! Hepsi geçici
Dünya gündeminden düşmedi: Kim Kardashian kalçası...Dünya gündeminden düşmedi: Kim Kardashian kalçası...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası'

Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası'

Ekran başındakiler soruyu görünce çıldırdı! 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı sesli harfleri bilmekte zorlanınca…'

Ekran başındakiler soruyu görünce çıldırdı! 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı sesli harfleri bilmekte zorlanınca…'

Rutinlerinizi yeniden düzenlemek için dönüm noktası geliyor

Rutinlerinizi yeniden düzenlemek için dönüm noktası geliyor

Geleceğinize yatırım yapın! Başkası yapmayacak

Geleceğinize yatırım yapın! Başkası yapmayacak

Burcunuza göre hangi dondurma aromasısınız?

Burcunuza göre hangi dondurma aromasısınız?

Sakın çöpe atmayın! Bu yöntemle kurtulabilirsiniz

Sakın çöpe atmayın! Bu yöntemle kurtulabilirsiniz

İlginizi Çekebilir

Güç gösterisi mide bulandırdı! Akıllara zarar hareket

Güç gösterisi mide bulandırdı! Akıllara zarar hareket

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.