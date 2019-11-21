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Moda devi Jimmy Choo üretti temizlik bezine benzetildi! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir çift ayakkabıya 3 bin TL'den fazla harcıyorsanız muhtemelen onları evde giyip temizlik yapmak için almıyorsunuzdur. Ancak ayakkabı devi Jimmy Choo'nun ürettiği bu babetler temizlik bezine benzetildi.

Moda devi Jimmy Choo üretti temizlik bezine benzetildi! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Lüks ayakkabı markası Jimmy Choo yeni piyasaya sürdükleri babetlerle sosyal medyada alay konusu oldu.

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Kimi sosyal medya kullanıcısı ayakkabıyı halıya benzetti, kimi de yer temizliği için kullanılabileceğini söyledi.

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Ünlüler tarafından sıklıkla tercih edilen markanın web sitesinde ise ayakkabı hakkında şöyle deniyor: 'Güçlü ve çağdaş hatlara sahip bu yeşil tarzın pragmatig duygusu var, ama aynı zamanda eğlenceli. Rahat ama ilginç hareketler Jimmy Choo koleksiyonunun çekirdeğini oluşturuyor.'

Jimmy Choo babetlerinin fiyatı ise 495 sterlin (3 bin 650 TL).

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Anahtar Kelimeler:
Jimmy Choo yeşil babet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
FİYATININ YÜKSEKLİĞİ KİŞİNİN EGOSUNU KÖRÜKLERKEN AYNI ZAMANDA KİŞİSEL ÖNEMİN DORUK NOKTASINA ULAŞMASINA İMKAN SAĞLIYOR .YANİ SEN SÖĞÜŞLE 4 MİLYARI .HAHHAHHAHAÇ.
Mr. Grinch bunu beğendi.
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