Moda devi Jimmy Choo üretti temizlik bezine benzetildi! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Lüks ayakkabı markası Jimmy Choo yeni piyasaya sürdükleri babetlerle sosyal medyada alay konusu oldu.

Kimi sosyal medya kullanıcısı ayakkabıyı halıya benzetti, kimi de yer temizliği için kullanılabileceğini söyledi.

Ünlüler tarafından sıklıkla tercih edilen markanın web sitesinde ise ayakkabı hakkında şöyle deniyor: 'Güçlü ve çağdaş hatlara sahip bu yeşil tarzın pragmatig duygusu var, ama aynı zamanda eğlenceli. Rahat ama ilginç hareketler Jimmy Choo koleksiyonunun çekirdeğini oluşturuyor.'

Jimmy Choo babetlerinin fiyatı ise 495 sterlin (3 bin 650 TL).

