KADIN

Moda Haftasına damga vuran transparan

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 21.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

Dünyanın en popüler süper modellerinden Kendall Jenner, Gigi ve Bella Hadid İtalya'da düzenlenen Milan Moda Haftası kapsamında defileye çıktı. Defileye Gigi'nin yarım gelinliği, Bella Hadid'in ise transparan tulumu damga vurdu.

Milano Moda Haftası'nda Kendall Jenner, Bella ve Gigi Hadid rüzgarı...

Milano Moda Haftası'nda sıra dışı defile

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Dünyanın en ünlü süper modellerinden Gigi Hadid, Bella Hadid ve Kendall Jenner sıra dışı bir defileye imza attı.
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En son İtalyan Moda Evi Moschino’nun İlkbahar/Yaz’19 defilesinde beraber podyuma çıkan modeller karalama desenli kıyafetler taşıyarak büyük ilgi topladı.
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Defilenin baş mankeni Gigi Hadid, etekleri yarım olan kabarık bir gelinlik giydi. Eskiz desenli çorabı ve oldukça uzun duvağıyla gecenin en çok ilgi çeken tasarımı olan parçayı taşıyan 23 yaşındaki model izleyicilerden büyük beğeni topladı. Hadid’in duvağına ayrıca yapay kelebekler de eklendi.
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22 yaşındaki Jenner ise moda evinin parfüm şişesiyle birlikte yürüdü.
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Defilenin en çok konuşulanı ise Bella Hadid oldu. Hadid Şeffaf Moschino tulumuyla şova damga vuran isim oldu.
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Defileden kareler...

Defileden kareler...
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Anahtar Kelimeler:
Milano Moda Haftası Kendall Jenner Gigi Hadid Bella Hadid

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