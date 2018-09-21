Moda Haftasına damga vuran transparan

Milano Moda Haftası'nda Kendall Jenner, Bella ve Gigi Hadid rüzgarı...

Milano Moda Haftası'nda sıra dışı defile

1 / 21 Dünyanın en ünlü süper modellerinden Gigi Hadid, Bella Hadid ve Kendall Jenner sıra dışı bir defileye imza attı.

2 / 21 En son İtalyan Moda Evi Moschino’nun İlkbahar/Yaz’19 defilesinde beraber podyuma çıkan modeller karalama desenli kıyafetler taşıyarak büyük ilgi topladı.

3 / 21 Defilenin baş mankeni Gigi Hadid, etekleri yarım olan kabarık bir gelinlik giydi. Eskiz desenli çorabı ve oldukça uzun duvağıyla gecenin en çok ilgi çeken tasarımı olan parçayı taşıyan 23 yaşındaki model izleyicilerden büyük beğeni topladı. Hadid’in duvağına ayrıca yapay kelebekler de eklendi.

4 / 21 22 yaşındaki Jenner ise moda evinin parfüm şişesiyle birlikte yürüdü.

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6 / 21 Defilenin en çok konuşulanı ise Bella Hadid oldu. Hadid Şeffaf Moschino tulumuyla şova damga vuran isim oldu.

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11 / 21 Defileden kareler...

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