Moda olanı giymek havalı ama bu ayakkabı türleri zarar veriyor

TOPUKLU AYAKKABILAR SİNİR HASARINA NEDEN OLABİLİR

Kadınlar topuklu ayakkabılara çok düşkün olabilir ama hasar düşündüğünüzden daha büyük olabilir. Topuklu giymek genellikle burkulma, iç içe geçmiş ayak tırnaklarına, sinir hasarına ve bel ağrısına yol açar. Bu sorunlardan kurtulmak için, günlük topuklu ayakkabılarınızın 7 cm'den daha yüksek olmadığından emin olunması önerilir.

DÜZ AYAKKABILAR PLANTAR FASYA (TOPUK KEMİĞİNİN ALTINDA BULUNAN BAĞ DOKUSU) ÜZERİNDE BASKI UYGULAR

Bu şaşırtıcı olabilir, ancak düz ayakkabılar da ayaklarınızdaki bağ dokusuna zarar verebilir. Sonuç olarak, dizlerinizde ve sırtınızda ağrı hissedersiniz. Ama düz ayakkabılarından kurtulmanıza gerek yok. Ayaklarınızı sabitleyecek ortezler kullanabilirsiniz.

ÇOK HAFİF VE YUMUŞAK AYAKKABILAR TRAVMAYA NEDEN OLABİLİR

Koşu ayakkabılarınızı sadece koşarken giyin. Çok rahat ve hafif olduklarından çarpma anında ayağınıza zarar verebilirler. Sert tabanlı spor ayakkabıları tercih edebilirsiniz.

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