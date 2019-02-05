Moda olanı giymek havalı ama bu ayakkabı türleri zarar veriyor

TOPUKLU AYAKKABILAR SİNİR HASARINA NEDEN OLABİLİR
Kadınlar topuklu ayakkabılara çok düşkün olabilir ama hasar düşündüğünüzden daha büyük olabilir. Topuklu giymek genellikle burkulma, iç içe geçmiş ayak tırnaklarına, sinir hasarına ve bel ağrısına yol açar. Bu sorunlardan kurtulmak için, günlük topuklu ayakkabılarınızın 7 cm'den daha yüksek olmadığından emin olunması önerilir.
DÜZ AYAKKABILAR PLANTAR FASYA (TOPUK KEMİĞİNİN ALTINDA BULUNAN BAĞ DOKUSU) ÜZERİNDE BASKI UYGULAR
Bu şaşırtıcı olabilir, ancak düz ayakkabılar da ayaklarınızdaki bağ dokusuna zarar verebilir. Sonuç olarak, dizlerinizde ve sırtınızda ağrı hissedersiniz. Ama düz ayakkabılarından kurtulmanıza gerek yok. Ayaklarınızı sabitleyecek ortezler kullanabilirsiniz.
ÇOK HAFİF VE YUMUŞAK AYAKKABILAR TRAVMAYA NEDEN OLABİLİR
Koşu ayakkabılarınızı sadece koşarken giyin. Çok rahat ve hafif olduklarından çarpma anında ayağınıza zarar verebilirler. Sert tabanlı spor ayakkabıları tercih edebilirsiniz.
PLATFORM AYAKKABILAR YÜRÜME MEKANİZMASINI BOZUYOR
Platform ayakkabılar esnek değildir ve sert ayak yataklarına sahiptir. Ayaklarımız genellikle bükülebilir ayakkabılara ihtiyaç duyar. Ayakkabılar ayak hareketlerini tekrar etmeli ve pekiştirmelidirler ve bunlar tam tersidir, tamamen yürüme mekanizmasına karşı giderler. Bu yüzden platformları çok sık kullanmamak daha iyidir.
SİVRİ BURUNLU AYAKKABILAR ÇOK DAR OLABİLİR
Geniş ayakkalarınız varsa sivri burunlu ayakkabılarda parmaklarınız üst üste gelir ve parmaklarınızda baskı hissedersiniz. Sinir ağrısı ve su toplamalarına yol açabilir. Bu yüzden şık bir sivri ayakkabı çifti satın almadan önce ayaklarınızın içlerinde tamamen rahat olup olmadığını kontrol edin.
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