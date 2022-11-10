Model olmak için öğretmenliği bıraktı! ''Annemin hayalleri gerçek oldu ama babam üstsüz fotoğraflarımı görünce...''

27 yaşındaki Beth Cowan, aslında sevdiğini söylediği öğretmenlik kariyerinden vazgeçip hayallerini gerçekleştirdi ve bir model olarak çalışmaya başladı. Şimdi yeişkin içerik platformalarında da bir hesabı olan ve buradan da gelir sağlayan genç kadın, annesinin ve babasının kariyer değişikliğine ilk başta nasıl tepki verdiğini paylaştı.

ONUN DA HAYALİYDİ

Bir model olmanın annesinin hayali olduğunu açıklayan Beth, bunun onun için mümkün olmadığını belirtti. Bu sebeple ona bir model olduğunu açıkladığında annesi bunun dünyanın en iyi şeyi olduğunu düşündü ve çok mutlu oldu.

KAPAĞINI BİLE AÇMADI

Ancak babası için durum aynı pozitiflikte değildi. Çünkü Beth, kariyerinin ilk döneminde daha çok üstsüz pozlarıyle gazete ve dergilerin sayfalarında yer alıyordu. Genç kadın babasının o süreçte eve giren herhangi bir gazete veya derginin kapağını bile açmadığını anlattı.

Beth şimdi işlerin yoluna girdiğini, annesinin de babasının da onu kariyerinde desteklediklerini ve kendisinin de yaptığı işten oldukça memnun olduğunu açıkladı.