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Model uçak şampiyonu öğrencilere Alaşehir Ticaret Odası'ndan destek geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:09 | Son Güncelleme

Eskişehir'de geçen Mayıs ayında düzenlenen Okul Sporları kapsamındaki  'Hava Sporları' dalında, 'Lastik  Motorlu Model Uçak' dalında, 'Genç Kız ve Erkekler Kategorileri'nde takım halinde Türkiye şampiyonu olan Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki İMKB Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerine, bu yıl  Samsun'da yapılacak 'Lastik  Motorlu Model Uçak' ve Eskişehir'de yapılacak 'Model Roket' dallarındaki yarışmalar öncesinde Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası sponsor oldu.

Eskişehir'de geçen Mayıs ayında düzenlenen Okul Sporları kapsamındaki 'Hava Sporları' dalında, 'Lastik Motorlu Model Uçak' dalında, 'Genç Kız ve Erkekler Kategorileri'nde takım halinde Türkiye şampiyonu olan Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki İMKB Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerine, bu yıl Samsun'da yapılacak 'Lastik Motorlu Model Uçak' ve Eskişehir'de yapılacak 'Model Roket' dallarındaki yarışmalar öncesinde Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası sponsor oldu.
Alaşehir İMKB Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri içinde yer alan 'Hava Sporları' dalında,
'Lastik Motorlu Model Uçak' dalında, 'Genç Kız ve Erkekler Kategorileri'nde takım halinde Türkiye şampiyonu oldu. Eskişehir'de , 24-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonadan 'Hayalin Uçmak Olsun' sloganıyla hazırladıkları model uçaklarla, bireysel olarak ise Erkek Kategorisi'nde ilk beş, Genç Kızlar Kategorisi'nde ise ilk dördü kikmseye kaptırmayan Alaşehir İMKB Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında 30-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Samsun'da yapılacak 'Lastik Motorlu Model Uçak' ve 13-14 Haziran 2020 tarihlerinde Eskişehir'de yapılacak 'Model Roket' şampiyonalarına hazırlanıyor. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası, başarılarıyla dikkati çeken öğrencilere katılacakları yeni şampiyonalar öncesinde sponsor oldu. Felsefe Öğretmeni ve model uçak çalışmaları öğretmeni Hasan Ersin, Eskişehir ve Samsun'daki şampiyonalarda da aynı başarıyı tekrarlamayı hedeflediklerini söyledi.
Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Öğrencilerimizin çalışmalarını ve başarılarını taktir ettik. İlçemizden Türkiye şampiyonu çıkması bizleri mutlu etti. Bizde başarılarının devam edebilmesi ve artırılması için sponsor olduk. Alaşehir İMKB Ticaret Meslek Lisesi'nin sosyal etkinliklerinde bulunmak ve desteklemek için buradayız. Çocuklarımız bugün kendi işlerinin, kendi mesleklerinin haricinde sosyal etkinliklerde, uçak uçurma, ok atma ve buna benzer hem kültürel hem de ekonomik anlamdaki farklı etkinliklerde bulunup, kendilerini sosyal aktivitelere adamaya çalışıyorlar. Bu gençlerimizin yanında olmamız lazım. Gençlerimiz ne kadar sosyal etkinlikler içerisinde bulunurlarsa; o kadar kötü alışkanlıklardan uzak dururlar. Biz de bunun için desteklemek için buradayız dedi.

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