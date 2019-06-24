Modellerin mükemmel vücut uğruna bizden sakladığı 'sırlar'

Model ve tasarımcı Karina Irby, photosopsuz fotoğraflarını yayınlayarak vücut pozitifliğini artırıyor. Karina rötuşlu fotoğraflar hakkında, ''sosyal medyada insanları eğitmek çok önemli, bazen her şeyin göründüğü gibi olmadığını hatırlatmak gerekiyor.

Kadınlar güzel ve ulaşılabilir olduklarını düşündükleri bu gerçekçi olmayan fotoğraflara bakarak hiçbir şeyin kusursuz olmadığını görmeliler'' diye konuşuyor.

POZ VE AÇI FARK YARATIR

Fitness modellerinin yayınladığı ideal resimler, ilk bakışta bu şekilde görünmese bile, özenle seçilir. Eğitmen Jen Widerstorm bunu 2 dakika arayla çekilen resimlerden oluşan bir kolaj yayınlayarak kanıtladı. Kolajın bir bölümünde oturur ve karnı pantolonundan taşmış gibi görünürken, diğer tarafta ayakta duruyor ve karnı oldukça pürüzsüz. ''Oturduğumuzda hepimiz böyle görünüyoruz. Vücudunuz belirli pozisyonlarda böyle görünüyor, stres yapmayın'' diyor Jen.

'DOĞAL ETİKETLİ FOTOĞRAFA YARIM SAAT AYIRDIM'

Model Rebecca Pearson Instagram üzerinde mükemmel bir hayat imajı oluşturduğunu itiraf ediyor. Pearson, 'kendiliğinden, doğal olarak' etiketlediği fotoğrafını yarım saat içinde 300 fotoğrafın içinden seçebilmiş.