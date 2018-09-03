KADIN

Modelliğin sonu mu geliyor? Hiç biri 'insan' değil

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 03.09.2018 10:53 | Son Güncelleme

Onlar ünlü bir isim ya da podyumda yürüyen bir model değil. Hatta onlar insan bile değil. Moda dünyasının kalıplaşmış standartlarını terk ederek yeni bir strateji izleyen Fransız moda evi Balmain, bu kez ürün tanıtımlarında gerçek manken yerine 'dijital model' kullandı.

Modelliğin sonu mu geliyor? Hiç biri 'insan' değil

Lüks moda markası Balmain için poz veren göz alıcı modellerin, insan olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Markanın kreatif direktörü Olivier Rousteing'in son ürün yelpazesi, ''sanal ordu''dan oluşuyor.

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Balmain'in web sitesinde şöyle bir yazıyla karşılaşıyorsunuz: ''Herkes Balmain ordusuna katılabilir. Onlar sadece güzelliğimizi yansıtan yeni sanal ikonlarımız. Margot, Shudu ve Zhi cesur maceramızı paylaşıyorlar.''

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Modellerin giydiği tüm giysiler, hiper gerçekçi 3D giysiler yaratan bir yazılım şirketi olan CLO Virtual Fashion tarafından tasarlandı.

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Gerçek bir görünüm için 3D tasarımcılardan oluşan ekip, her bir elbisenin kumaşını ağırlık, örtü, esneklik ve dikiş desenleri için test etti. Daha sonra bu verileri programa girdiler ve sanal modellerin avatarını kullanarak her bir kıyafeti ölçümlerine uyarladılar.

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İlk dijital model Shudu'nun instagram'da 141 binden fazla takipçisi bulunuyor. Margot ve Zhi Balmain için özel üretildi.

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3D modelleme tekniği kullanılarak oluşturulan modelleri gerçek mankenlerden ayırmaksa neredeyse imkansız. Bu sanal manken modası için, 'model endüstrüsinin sonu mu geliyor?' yorumları yapılıyor.

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sanal manken modası Balmain Balmain sanal manken

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