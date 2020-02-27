HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Morbid obezite tedavisinde obezite ameliyatı ve sonrası

Morbid obezite tedavisinde obezite ameliyatı ve sonrası

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2020 12:17 | Son Güncelleme

Obezitenin tehlikeleri, tedavisi ve hangi hastalara obezite cerrahi uygulandığını anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Abuoğlu, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Morbid obezite tedavisinde obezite ameliyatı ve sonrası

Dünya Sağlık Örgütü'nün obeziteyi, 'Vücutta hastalıklara neden olacak biçim ve oranda anormal, fazla miktarda yağ birikmesi' olarak" tanımladığını belirten Doç.Dr.Hasan Abuoğlu, ‘’ Vücut kitle İndeksinizin 40’ın üstünde olanlar morbid obez olarak kabul edilir. Vücutta yağ oranı ortalama olarak kadınlarda yüzde 22-28, erkeklerde ise yüzde 12-20 olmalıdır. Vücut yağ oranı kadınlarda yüzde 30 erkeklerde yüzde 25 üzerinde olması durumu obeziteyle ilişkilendirilir " dedi.

OBEZİTE BAŞKA HASTALIKLARA YOL AÇIYOR

Morbid obezite bir hastalıktır diyen Doç. Dr. Abuoğlu ‘’Morbid obeziteden kurtulmanın tek ve en etkili tedavi yöntemi cerrahidir’’ dedi. Obezitenin ciddi hastalıklara yol açtığının altını çizen Abuoğlu ‘’ Pankreas, kolon, meme, mesane, prostat, mide gibi kanserlere yakalanma açısından obezite ciddi bir risk faktörüdür. Ayrıca yüksek kolesterol sonucu damar sertliği, hipertansiyon, kalp krizi, inme riskini artırmaktadır. Tüm bunların yanı sıra çocuklar ve gençlerde özgüven kaybına, psikolojik bozukluklara ve sosyal problemlere sebep olan obezite kadınlarda infertilitenin (kısırlık) önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır’’ diye belirtti.

OBEZİTE CERRAHİ KİMLERE ÖNERİLİYOR?

Obezite cerrahisi hakkında bilgi veren Abuoğlu konuyla ilgili şunları söyledi;’’ Obezite cerrahisi denilince akla ilk olarak mide küçültme ameliyatları gelmektedir. Mide küçültme ameliyatları birçok farklı girişim yöntemiyle yapılmaktadır, tek ve en iyi cerrahi yöntem veya seçenek yaklaşımından çok hastaya en uygun yöntem hangisidir yaklaşımı daha doğrudur. Hangi ameliyat girişimi seçilirse seçilsin hepsi laparoskopik (kapalı) ameliyat yöntemiyle yapılmaktadır. Obezite cerrahisi vücut kitle indeksi 35-40 arasında olup tip 2 şeker hastalığı, hipertansiyon, uyku apnesi, eklem rahatsızlıkları, jinekolojik problemler, kalp ve damar hastalığı olan hastalarda uygulanabilir. Ayrıca tip 2 diyabet ve metabolik bozuklukları bulunan, vücut kitle indeksi 30-35 arasında hastalarımızda gerekli tetkikler yapıldıktan sonra şeker hastalığının tedavisi için ameliyat programına dahil edilebilirler.’’

OBEZİTE AMELİYATINDA ÖLÜMCİL RİSKLER VAR MI?

Obezite ameliyatlarında ölümcül riskler binde bir civarındadır diyen Doç.Dr.Hasan Abuoğlu, ‘’Ameliyat sırasında ve sonrasında yaşanabilecek bu risk oranları safra kesesi, kasık fıtığı gibi birçok ameliyatta görülebilecek risklerle aynı orandadır. Bu riskler obezite nedeniyle taşıdığı risklerin oldukça altında, tıbbi olarak kabul edilebilir bir oran olarak karşımıza çıkmaktadır’’dedi.

OBEZİTE AMELİYATI SONRASI BESLENME

Ameliyat sonrası beslenmenin çok önemli olduğunun altını çizen Doç.Dr.Abuoğlu,’’Obezite ameliyatları sonrasında hastanın hayata yeni bir başlangıç yapması, kendileri için oluşturulan diyet programına uyması, besin, vitamin, mineral takviyelerine düzenli olarak devam etmesi oldukça önemlidir. Diyet programları kişiye özel oluşturulmalıdır. Temel prensipleri dikkat edilmeli, günlük protein gereksinimin karşılanması sağlanmalı, öğünler atlanmamalı ana ve ara öğünlere uyulmalı böylece mide aşırı doldurulmadan metabolizmanın daha hızlı çalışması sağlanmalıdır. Ameliyat sonrasında yemekler her zaman masa başında, önceden hazırlanmış bir tabaktan en az yarım saatlik bir sürede lokmalar iyi çiğnenerek tüketilmeli. Yemek sırasında TV veya bilgisayar izlenmemeli, akıllı telefonlar kullanılmamalıdır. Kesinlikle ikinci bir tabak, porsiyon tüketilmemelidir. Günlük su tüketimi 2 litrenin altına düşmemelidir. Yemeklerden yarım saat önce ve yarım saat sonra sıvı tüketimi yapılmamalıdır. Hazır içecekler kesinlikle tüketilmemeli, kafeinsiz ve gazsız içecekler tercih edilmelidir. Tüm önerilere severek ve isteyerek uyulmalı, yaşam biçimi olarak benimsenmelidir. Aile ve arkadaş çevresinden verilen önerilere uyulması konusunda sizlere destek olması istenmelidir’’ ifadelerini kullandı.

OBEZİTE AMELİYATI SONRASI EGZERSİZLER BAŞARININ TAMAMLAYICISI OLUYOR

Uzman denetiminde yapılacak düzenli egzersizler obezite ameliyatlarının başarısında önemli rol oynamakta, iyileşme sürecini hızlandırmaktadır diye belirten Doç.Dr.Hasan Abuoğlu ‘’Her hastaya özel bir program oluşturulsada, mide ameliyatı sonrası yürüyüş ve egzersiz yapmada temel prensiplere uyulmalı doktorunuzun onayı olmadan sportif faaliyetlere başlanmamalıdır.Erken dönemde en ideal egzersizler yürüyüşlerdir. Doktorunuzun önerdiği tempo ve sürede yürüyüşler oldukça faydalıdır. İlk 6 hafta içinde karın hareketleri yapmaktan ve ağırlık kaldırmadan kaçınılmalıdır. Salon sporları veya yüzme gibi egzersizler kilo verimine ve doktor önerisine göre planlanmalıdır. Sevdiğiniz egzersizleri yapmak ideal olanıdır. Yüzme ve fitness tercih ettiğimiz egzersiz şekilleridir’’dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yokGörenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yok
Ayağınızdaki geçmeyen ağrının sebebi bu olabilir!Ayağınızdaki geçmeyen ağrının sebebi bu olabilir!
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Morbid obezite obezite ameliyatı

En Çok Okunan Haberler

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

'Görüntüleri ailene göndeririz' diyerek tehdit ettiler!

'Görüntüleri ailene göndeririz' diyerek tehdit ettiler!

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

3 milyar fotoğraf internete düşecekti

3 milyar fotoğraf internete düşecekti

'Geçirdiğim en zor yıl oldu'

'Geçirdiğim en zor yıl oldu'

Türkiye koronavirüs kuşatmasında!

Türkiye koronavirüs kuşatmasında!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Komşuda koronavirüs şüphesi! Müşahede altına alındı

Komşuda koronavirüs şüphesi! Müşahede altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ameliyatsız burun estetiğinde ağrı hissedilir mi? Burun dolgusunun bilinmeyenleri

Ameliyatsız burun estetiğinde ağrı hissedilir mi?

Hipertansiyon belirtileri kendini belli etmiyor ama... Tuz tüketimi hayatınıza mal olabilir!

Türkiye'de her 3 kişiden birinde var ama...

Tarsal tünel sendromu belirtileri ayak uyuşmasıyla kendini gösteriyor!

Ayağınızdaki geçmeyen ağrının sebebi bu olabilir!

Azoospermi erkeklerin kabusu olmayacak

Her yüz erkekten birinde yok!

Avrupa'da doktora gitme sıklığı araştırıldı! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Avrupa'nın en çok doktora giden ülkesi belli oldu

Kırık kalp sendromu nedir? Kadınlar dikkat

Aşırı ve ani stres kalbi gerçekten de kırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.