Morbius ne anlatıyor? Morbius kötü karakter mi? Morbius ne zaman çıkacak? Morbius Türkiye'de ne zaman çıkacak?

Jared Leto'nun başrolünde yer aldığı Morbius için geri sayım devam ediyor. Bir Marvel karakterinin hikayesini anlatan Morbius, Londra'da düzenlenen prömiyerinden sonra Türkiye'de gündem konusu oldu. Morbius'un vizyon tarihi pandemiden dolayı birkaç kez ertelenmişti. 28 Ocak'ta gösterimi planlanan filmin yeni vizyon tarihi 1 Nisan 2022 olarak belirlendi. Morbius filmine dair merak edilenleri haberimizde işledik...

MORBİUS KONUSU NEDİR?

Morbius, tedavisi olmayan bir kan hastalığını, deneysel bir yöntem ile tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları ile iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuç ile karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius'un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve güneş ışığına çıkmaz. Bu sorunlarıdan başka Morbius, birçok insanüstü güce de sahip olur.

MORBİUS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Morbius bazı gecikme ile karşı karşıya kaldı. Morbius, de pandeminin kurbanı oldu. En son Ocak 2022'de derken bir kez daha ertelendi, 28 Ocak tarihinden 1 Nisan 2022 yılına ertelendi.

MORBİUS OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Charlie Shotwell - Michael Morbius'un gençliği rolündedir.

Adria Arjona - Martine Bancroft: Morbius'un nişanlısıdır.

Matt Smith - Loxias Crown: Morbius'un arkadaşı ve aynı nadir kan hastalığından mustarip meslektaşı.

Tyrese Gibson - Simon Stroud: Morbius'u avlayan bir FBI ajanı.

Jared Harris: Morbius'un akıl hocası rolünde.

Al Madrigal - Alberto Rodriguez: Stroud'un FBI ortağı, o da Morbius'u avlıyor.

Bu karakterlere ek olarak Michael Keaton, Morbius'un bir tanıdığı olarak rol aldı. İsmi henüz açıklanmadı, ancak karakter isminin Adrian Toomes olması planlanıyor.

MORBİUS NE ANLATIYOR?

Morbius, çizgi romanlarda Spider-Man evrenin ana karakterlerinden biridir. Morbius, musdarip olduğu kan hastalığına çare bulmaya çalışırken insanüstü-yarı vampir bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius'un hikayesi anlatıyor.

