Mortal Kombat 11 Steam’da ucuz fiyatıyla dikkat çekiyor

Dövüş oyunu denildiğinde Street Fighter ve Tekken ile birlikte akla gelen 3 seriden biri olan Mortal Kombat, önümüzdeki yıl yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konu olacak. NetherRealm Studio tarafından geliştirilen Mortal Kombat 11, eğer büyük bir aksilik olmazsa 23 Nisan’da raflardaki yerini almış olacak.

PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için eş zamanlı olarak yayınlanacak olan oyun, şimdiden bazı platformlarda ön siparişe sunulmuş durumda. Oldukça etkileyici bir tanıtım videosuyla duyurulan Mortal Kombat 11, geçtiğimiz gün Steam üzerinden de ön siparişe sunuldu.

Bir yanlışlık mı var bilinmez ama Mortal Kombat’ın Steam üzerindeki ön sipariş fiyatı yalnızca 102TL. Oyunun Premium Edition sürümü ise 144TL’den satılıyor. Açık konuşmak gerekirse, yeni çıkacak önemli bir yapımın 102 TL’den ön siparişe sunulmuş olması biraz absürt görünüyor. Mevcut kur üzerinden 102 TL yaklaşık olarak 20 dolar yapıyor. Yayıncı konumunda yer alan Warner Bros’un Mortal Kombat 11’i 20 dolardan satışa sunmuş olması pek mantıklı durmuyor.