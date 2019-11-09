Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 26. yılı

MOSTAR (AA) - Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı eserlerinden Mostar Köprüsü'nün Hırvat topçu birlikleri tarafından yıkılmasının 26. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Bosna Savaşı'nın devam ettiği 1993 yılının 9 Kasım günü yıkılan köprüde düzenlenen tören, saat 10.16'da sirenlerin çalmasıyla başladı.

Zümrüt yeşili Neretva Nehri'ne karanfil ve zambak atılmasının ardından, Mostarlı dalgıç Jasmin Kreso tarihi köprüden sessiz atlayış gerçekleştirdi.

Hersek Neretva Kantonu Meclis Başkanı Serif Spago, burada yaptığı açıklamada, köprünün yıllar önce nedensizce yıkıldığını vurgulayarak, "Ülkemizin kültür mirasının ve 500 küsür yıl önce inşa edilmiş bu köprünün kimsenin delice fikirlerinin hedefi haline getirmesine izin vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yağmura aldırış etmeden kendini nehrin soğuk sularına bırakan Kreso da "Atlayışı daha güzel bir olay vesilesiyle gerçekleştirmek isterdim. Bu hayatımda yaptığım en zor atlayışlardan biri." dedi.

Mostar Dalgıçlar Kulübü Sözcüsü Sasa Orucevic ise 9 Kasım'ın Mostar tarihinin en kara günü olduğunu ifade ederek, "Bu töreni, böyle bir olayın yalnızca Bosna Hersek değil dünyanın herhangi bir yerinde tekrarlanmaması ve yaşananların unutulmaması adına düzenliyoruz." diye konuştu.