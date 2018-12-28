Moto G7 Supra özellikleri nasıl olacak?

Motorola, Android telefon pazarında üst segment yerine giriş ve orta segmente yüklenerek çok doğru bir karar vermişti. Firmanın gelirlerini arttıran bu kararın ardından gözler yeni Moto serisine çevrilmişti. Acaba Motorola son dönemin modası olan çentik tasarıma yeni modeli ile geçiş yapacak mıydı?

Motorola’nın G7 Supra isimli modeli geçtiğimiz günlerde FCC onayı almış ve özellikleri belli olmuştu. G7 Supra modelinde Qualcomm’un Snapdragon 632 Mobile Platform yonga seti, 2 GB / 6 GB RAM ve 32 GB / 64 GB dahili depolama birimi yer alacak. Telefonun arkasında 12 Megapiksel önünde ise 8 Megapiksellik kamera bulunacak.

5.000 mAh kapasiteli oldukça büyük bir batarya ile gelecek olan G7 Supra bugün render görselleri ile karşımıza çıktı. Görünüşe göre Motorola, G7 Supra ile çentik tasarıma geçiş yapıyor. Ancak G7 Supra modelinde oldukça kalın bir çerçeve yer alacak gibi görünüyor.

Ekran kasa oranında başarısız olacağı sezilen G7 Supra, uygun fiyatı ile bu eksikliklerini kapatması bekleniyor. 2019’un ilk çeyreğinde tanıtılacak olan G7 Supra bakalım başarılı olabilecek mi?

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