HABER

Moto G7 Supra özellikleri nasıl olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.12.2018 11:22 | Son Güncelleme

Motorola’nın merakla beklenen telefonu Moto G7 Supra bugün render görselleri ile karşımıza çıktı. Moto G7 Supra ile Motorola da çentik furyasını devam ettirecek gibi görünüyor. İşte karşınızda Moto G7 Supra!

Moto G7 Supra özellikleri nasıl olacak?

Motorola, Android telefon pazarında üst segment yerine giriş ve orta segmente yüklenerek çok doğru bir karar vermişti. Firmanın gelirlerini arttıran bu kararın ardından gözler yeni Moto serisine çevrilmişti. Acaba Motorola son dönemin modası olan çentik tasarıma yeni modeli ile geçiş yapacak mıydı?

Motorola’nın G7 Supra isimli modeli geçtiğimiz günlerde FCC onayı almış ve özellikleri belli olmuştu. G7 Supra modelinde Qualcomm’un Snapdragon 632 Mobile Platform yonga seti, 2 GB / 6 GB RAM ve 32 GB / 64 GB dahili depolama birimi yer alacak. Telefonun arkasında 12 Megapiksel önünde ise 8 Megapiksellik kamera bulunacak.

5.000 mAh kapasiteli oldukça büyük bir batarya ile gelecek olan G7 Supra bugün render görselleri ile karşımıza çıktı. Görünüşe göre Motorola, G7 Supra ile çentik tasarıma geçiş yapıyor. Ancak G7 Supra modelinde oldukça kalın bir çerçeve yer alacak gibi görünüyor.

Ekran kasa oranında başarısız olacağı sezilen G7 Supra, uygun fiyatı ile bu eksikliklerini kapatması bekleniyor. 2019’un ilk çeyreğinde tanıtılacak olan G7 Supra bakalım başarılı olabilecek mi?

Nintendo Switch’e gelmesi gereken Wii U oyunları!

PARTNERİzinsiz yatak odasına girince...İzinsiz yatak odasına girince...
Apple iPhone XR inceleme altındaApple iPhone XR inceleme altında
Siber saldırılar önce finansı hedef alıyorlarSiber saldırılar önce finansı hedef alıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Motorola akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Böyle veda etti!

Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Böyle veda etti!

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon

iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon

Xiaomi’den gençlere hitap eden yeni model; Play

Xiaomi’den gençlere hitap eden yeni model; Play

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OnePlus 5 ve 5T için beklenen güncelleme geldi

OnePlus 5 ve 5T için beklenen güncelleme geldi

Tekken 7, Nintendo Switch yolunda

Tekken 7, Nintendo Switch yolunda

iPad Pro modelleri beyaz ışık hatasıyla gündemde

iPad Pro modelleri beyaz ışık hatasıyla gündemde

Turkcell Superonline limitsiz fiber internet paketleri!

Yeni internet paketi tarifeleri yayınlandı! İşte fiyatlar...

PlayStation Plus Ocak 2019 oyunları

PlayStation Plus Ocak 2019 oyunları

Apple iPhone XR inceleme altında

Apple iPhone XR inceleme altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.