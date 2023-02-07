Vali Yelikaya 5 Şubat'ta, beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle motosiklet ve moto kurye kullanmanın yasak olduğunu açıklamıştı. İstanbul 7 Şubat sabahına yağışla uyandı. Peki moto kurye ve motosiklet yasak mı? İstanbul'da moto kurye ve motosiklet yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

MOTO KURYE VE MOTOSİKLET YASAK MI?

İstanbul Valiliği, trafikte meydana gelebilecek tehlikenin önlenmesi nedeniyle moto kurye ve motosikletlerin trafiğe çıkışını, ikinci bir duyuruya kadar yasakladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 5 Şubat'ta, "Kıymetli Hemşehrilerim, 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir." diye paylaştı.

Kıymetli Hemşehrilerim,



⏰18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle;



✅Motosiklet

✅Elektrikli scooter ve

✅Motokuryelerin????????



Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️#KarlaMücadele#ÖnceCanGüvenliği pic.twitter.com/KluG42hCYc February 5, 2023

MOTO KURYE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Moto kurye ve motosiklet yasağının ne zaman biteceği henüz belli olmadı.

