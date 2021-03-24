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Motorola Moto G50 ortaya çıktı

24.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorola Ibiza telefonunun Motorola Moto G50 adı altında gelmesi bekleniyor. Bugün cihaz TENAA’da kendini gösterdi. Böylece cihazın tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

Motorola Moto G50 ortaya çıktı

Motorola, pazar günü Moto G50 adı verilen yeni bir akıllı telefon sunmaya hazırlanıyor. Cihaz zaten 3C sertifikasyonundan geçti. Kısa süre önce bir İspanyol bayinin web sitesinde de listelendi. Telefonun resmi lansmanından önce, yaklaşan Moto G50, telefonla ilgili bazı önemli ayrıntıları ortaya çıkaran XT2137-2 model numarasıyla TENAA’da görüldü.

MOTO G50 ÖZELLİKLERİ

Cihazın model numarası XT2137-2 olarak karşımıza çıkıyor. Moto G50 arkada üçlü kamera kurulumu, önde LCD panel ve 5G ağları için destek ile birlikte geliyor. Telefon 5.000 mAh bataryaya sahip olacak. Ancak 10W yavaş şarj içerecek. Liste ayrıca cihazın Android 11 ile çalışacağını doğruladı. Görünüşe göre cihaz 164.95 x 74.93 x 8.95 mm gövde boyutunda olacak.

Önceki söylentilere göre cihazın arkasında 48MP ana, 5MP makro ve 2MP derinlik kamera kurulumu olacak. Moto G50, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olabilir. Cihazın bir microSD kart yuvasına sahip olması da beklentiler arasında.

Moto G50 akıllı telefonun Çin pazarında Lenovo Lemon serisi altında piyasaya sürülme ihtimali var. Telefonun Avrupa’da 226 euro fiyatla resmiyet kazanması bekleniyor. Ayrıntıları kesin olarak öğrenmek için, şirketin akıllı telefonu resmi olarak piyasaya sürmesini beklememiz gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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