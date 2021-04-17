Motorola’nın Razr güncellemeye kavuştu

Motorola’nın bu güncellemeyi piyasaya sürmesi elbette yeterince uzun sürdü. Ancak en azından nihayet kullanıma geçti. Raporlara göre güncelleme Avustralya, Avrupa, Hindistan ve birkaç Güney Amerika ülkesinde görüldü. Her güncelleme gibi bu güncelleme de kademeli olarak geldiğinden çok uzun süre geçmeden diğer bölgelerde de görülmeye başlayacaktır. Siz de kendi cihazınızı Ayarlar bölümünden, Yazılım Güncelleme’ye tıklayarak Android 11’i alıp almadığınızı manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Yeni yapı RPS31.Q1-40-17-12 olarak etiketlendi ve 1,8 GB’lık bir indirme içeriyor. Kurulumdan sonra, Şubat 2021 güvenlik yaması ile birlikte geliyor. Motorola bu konuda da geriden geliyor ancak ne diyelim, geç olsun güç olmasın. Cihazın özelliklerini hatırlayacak olursak: Cihazda 6,2 inç büyüklüğünde katlanabilen bir OLED ekran bulunuyor. Bu ekran, tüketicilere 2142 x 876 piksel çözünürlük sunuyor.

Ekranın üzerindeki kamera ise 48 MP çözünürlük vadediyor. Yine OLED yapıda olan bu ekranın büyüklüğü 2,7 inç. 800 x 600 piksel çözünürlük sunan bu ekranın olduğu bölümde de bir kamera daha bulunuyor. Motorola tarafından yapılan açıklamalara göre bu kamera, 20 MP çözünürlük sunuyor.Cihaz Snapdragon 765G işlemci ile destekleniyor. 8 GB RAM kapasitesi bulunan telefonun depolama alanı ise 256 GB olarak belirlenmiş. Ayrıca Motorola Razr 5G 2,800 mAh kapasiteli, 15 watt hızlı şarj desteği sunan bir bataryaya sahip.

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