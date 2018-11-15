Motorolo'dan Türk bayrağı hatası

Motorola'nın internet sitesinde lokasyon seçimi yapılmak istendiğinde ülke ve bayraklar listeleniyor. Bur listeden Türkiye seçilmek istendiğinde bakın nasıl bir hata ile karşılaşılıyor...
1 / 8
Teknoloji devi Motorola internet sitesindeki hata ile gündemde. 2014 yılında Lenovo tarafından satın alındıktan sonra bazı modelleri ile Türkiye pazarında boy göstermeye başlayan Motorola ilginç bir hataya imza attı.
2 / 8
Motorola’nın internet sitesinde lokasyon seçimine tıklandığında, ülkeler ve bayrakları listeleniyor.
3 / 8
Bu sayede kullanıcılar ülkelerinde satışta olan ürünleri görebiliyor ve dil seçimi yapabiliyor.
4 / 8
Bu sayfada Türkiye’nin yanında Türk bayrağı yerine farklı bir ülkeye ait olan bayrak bulunuyor.
5 / 8
Benzer hatalar daha önce farklı firmalar tarafından da yapılmıştı. Örneğin PES 2018, Türk kullanıcıların dikkatinden kaçmayan hata ile gündeme gelmişti.
6 / 8
Bir hataya imza atan PES 2019 Akhisar'ın adını 'Akuhisaru' şeklinde yazmıştı.
7 / 8
ABD merkezli teknoloji devi de Türkiye ile ilgili ilginç bir hataya imza atmıştı.
8 / 8
Apple'ın Haritalar uygulamasında Afyonkarahisar'ın adı yanlış yazılmıştı.
Okuyucu Yorumları 1 yorum