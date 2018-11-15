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Motorolo'dan Türk bayrağı hatası

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.11.2018 09:17 | Son Güncelleme

2014 yılında Lenovo tarafından satın alındıktan sonra bazı modellerini Türkiye'de de satışa sunan Motorola, şu günlerde Türk bayrağı skandalıyla gündemde. Teknoloji devinin internet sitesinde yer alan hata lokasyon seçimi yapılmak istendiğinde görülüyor.

Motorola'nın internet sitesinde lokasyon seçimi yapılmak istendiğinde ülke ve bayraklar listeleniyor. Bur listeden Türkiye seçilmek istendiğinde bakın nasıl bir hata ile karşılaşılıyor...

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Teknoloji devi Motorola internet sitesindeki hata ile gündemde. 2014 yılında Lenovo tarafından satın alındıktan sonra bazı modelleri ile Türkiye pazarında boy göstermeye başlayan Motorola ilginç bir hataya imza attı.
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Motorola’nın internet sitesinde lokasyon seçimine tıklandığında, ülkeler ve bayrakları listeleniyor.
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Bu sayede kullanıcılar ülkelerinde satışta olan ürünleri görebiliyor ve dil seçimi yapabiliyor.
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Bu sayfada Türkiye’nin yanında Türk bayrağı yerine farklı bir ülkeye ait olan bayrak bulunuyor.
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Benzer hatalar daha önce farklı firmalar tarafından da yapılmıştı. Örneğin PES 2018, Türk kullanıcıların dikkatinden kaçmayan hata ile gündeme gelmişti.
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Bir hataya imza atan PES 2019 Akhisar'ın adını 'Akuhisaru' şeklinde yazmıştı.
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ABD merkezli teknoloji devi de Türkiye ile ilgili ilginç bir hataya imza atmıştı.
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Apple'ın Haritalar uygulamasında Afyonkarahisar'ın adı yanlış yazılmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye bayrak

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