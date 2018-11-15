Motorolo'dan Türk bayrağı hatası

Motorola'nın internet sitesinde lokasyon seçimi yapılmak istendiğinde ülke ve bayraklar listeleniyor. Bur listeden Türkiye seçilmek istendiğinde bakın nasıl bir hata ile karşılaşılıyor...

1 / 8 Teknoloji devi Motorola internet sitesindeki hata ile gündemde. 2014 yılında Lenovo tarafından satın alındıktan sonra bazı modelleri ile Türkiye pazarında boy göstermeye başlayan Motorola ilginç bir hataya imza attı.

2 / 8 Motorola’nın internet sitesinde lokasyon seçimine tıklandığında, ülkeler ve bayrakları listeleniyor.

3 / 8 Bu sayede kullanıcılar ülkelerinde satışta olan ürünleri görebiliyor ve dil seçimi yapabiliyor.

4 / 8 Bu sayfada Türkiye’nin yanında Türk bayrağı yerine farklı bir ülkeye ait olan bayrak bulunuyor.

5 / 8 Benzer hatalar daha önce farklı firmalar tarafından da yapılmıştı. Örneğin PES 2018, Türk kullanıcıların dikkatinden kaçmayan hata ile gündeme gelmişti.

6 / 8 Bir hataya imza atan PES 2019 Akhisar'ın adını 'Akuhisaru' şeklinde yazmıştı.

7 / 8 ABD merkezli teknoloji devi de Türkiye ile ilgili ilginç bir hataya imza atmıştı.