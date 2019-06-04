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Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 12:42 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir binadan motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir binadan motosikletin çalınma anını güvenlik kameraları kaydetti.

Alınan bilgilere göre, 29 Mayıs'ta Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek motosikleti çalan kişilerin E.G, H.D, ve M.A.Y. olduğunu tespit etti.

Zanlılar, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, binaya giren 3 şüpheli merdivenlerde bulunan motosikleti bulunduğu yerden alarak dışarıya çıkarmaya çalıştıkları sırada güvenlik kamerasını fark ettikleri görülüyor. Kıyafetleriyle yüzlerini gizleyen zanlılar, daha sonra motosikletle olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hırsızlık Motosiklet Nizip

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