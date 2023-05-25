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Motosiklet tıra ok gibi saplandı: Motokurye yaşamını yitirdi

25.05.2023 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile otobüsün kaza yapması neticesinde kontrol amaçlı araçlar sağa çekerken ikinci bir kaza yaşandı. Seyir halinde olan bir motosiklet, sağa çeken tıra ok gibi saplandı. Kazada motokurye kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklet tıra ok gibi saplandı: Motokurye yaşamını yitirdi

Kaza, Gebze ilçesi D100 Kara Yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan tır, otobüse arkadan çarptı. Kontrol amaçlı araçlar sağa çekilirken o esnada seyir halinde olan Gürkan D. idaresindeki motosiklet tıra arkadan çarptı.

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Motosiklet tıra ok gibi saplanırken motokurye Gürkan D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Gürkan D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gebze kaza

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