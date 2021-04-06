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  4. Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı

Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı

06.04.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Nurettin P.

Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı

Adıyaman’da motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Nurettin P. idaresindeki 02 FU 634 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ve hamile olduğu öğrenilen Eda Erdoğan ile Ali Erdoğan’a çarparak devrildi. Kazada Ali Erdoğan, Eda Erdoğan, motosiklette bulunan Ayşe P. ile motosiklet sürücüsü Nurettin P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Erdoğan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı

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