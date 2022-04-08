Motosikletinin bakımını aksatmayan motosiklet çılgınları için en iyi motosiklet yağları

Yaz ve bahar aylarında en çok tercih edilen araçlar arasında motosikletler geliyor. Hem havadar hem kullanışlı olması sebebiyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Motosikletinize sorunsuz şekilde binmek içinse motosiklet yağı seçimine ve motosiklet yağı değiştirmeye dikkat etmelisiniz. Geç değiştirilen yağ, motorun kirlenmesine ve zarar görmesine neden olabilir. Bu durum da performans düşüklüğüne yol açabilir. Hangi motor yağının iyi olduğunu merak ediyorsanız farklı markaların motosiklet yağlarını incelediğimiz yazımıza gelin, hep beraber göz atalım.

1. Motorun kullanım ömrünü uzatan MOTUL 7100 Motosiklet Yağı

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En iyi motosiklet yağı araştırmamızda ilk tavsiyemiz olan MOTUL 7100 Motosiklet Yağı, düşük sürtünme katsayısına sahip. Bu sayede motor için sürtünme kayıplarını minimize ederek motorun performansının artmasına yardımcı oluyor. Aşınmayı engelleyen içeriği sayesinde motor dişlilerinin korunmasını sağlıyor. Motosiklet yağı, geliştirilmiş yağ filmi direnciyle yüksek devir ve sıcaklıklarda motoru yağlayarak koruyor. Ayrıca vites geçişlerinin olabildiğince yumuşak olması için gereken desteği de sunuyor. Düşük sülfür ve fosfor içeren ürün, katalitik konvertör'lerin daha iyi çalışmasını sağlıyor.

2. Korozyona karşı direnç gösteren Addınol Racing Motosiklet Yağı

En iyi motosiklet yağı olmaya aday Addınol Racing Motosiklet Yağı, korozyona ve aşınmaya karşı üstün koruma sağlayarak motorun kullanım ömrünü uzatıyor. Oksidatif ve termal yüklere karşı yüksek direnç gösteriyor. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda akışkan hâlini koruyan ürünü 4 mevsim tercih edebilirsiniz. Kurum oluşumunu engellerken çamur da yapmıyor. Ayrıca motoru çok iyi temizleyerek performansını artırıyor. Motosiklet yağı sızdırmazlık parçalarıyla uyum gösteriyor. Viskozite kaybı yaşatmayan ürünü ağır çalışma şartlarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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3. Soğuk havalarda motorun kolay çalışmasına yardımcı olan Putoline SPORT Motosiklet Yağı

Motosiklet için en iyi yağlardan biri olan Putoline SPORT Motosiklet Yağı'nı 4 zamanlı motosikletler için kullanabilirsiniz. N-TECH katkı sistemini içeren ürün, şanzıman ve motorun aşınmasını minimum düzeyde tutuyor. Mükemmel viskozite özelliğiyle soğuk havalarda motorun kolayca çalışmasına yardımcı oluyor ve motorun yorulmasına neden olmuyor. Muhteşem temizleme özelliğiyle motosikletin performansının artmasına destek oluyor. Motor için oluşabilecek korozyona karşı direnç gösteriyor. Bu sayede motosikletinizi uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

4. Sürtünmeyi azaltan formülüyle yüksek performans sergileyen Lubco Motosiklet Yağı

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Motorun yağını zamanında değiştirmek, temiz kalmasına ve performansının artmasına yardımcı oluyor. En iyi motosiklet yağı sıralamasında sırada Lubco Motosiklet Yağı var. Özel formülü sayesinde motor içinde oluşabilecek sürtünme kayıplarını en aza indirerek ıslak debriyajda maksimum performans gösteriyor. Bu sayede arka tekere etkin ve hızlı güç transferi sağlayarak motorun verimliliğini artırıyor. Semi-syentetic teknolojisiyle motor dişlileri ve debriyajını en iyi şekilde koruyor. Böylece motosikletin kullanım ömrünü uzatıyor. Motoru mükemmel şekilde temizleyen ürün, euro 3 katalitik konvertör'le tam olarak uyum gösteriyor.

5. 2 zamanlı motosiklet için tercih edebileceğiniz Castrol Motosiklet Yağı

Motosikletinizin daha uzun süre düzgün çalışmasını istiyorsanız yağ bakımını zamanında yapmalısınız. Yağ seçimi yaparken motosiklete uygun ve kaliteli olmasına dikkat etmelisiniz. "En iyi motosiklet yağı hangisi?" diye merak ediyorsanız Castrol Motosiklet Yağı'nı tercih edebilirsiniz. 2 zamanlı motosikletlerde kullanıma uygun olan ürün, küçük motorlar için özel olarak üretiliyor. Motosiklet yağı, düşük kükürtlü formülü sayesinde erken ateşlenmeye karşı motoru koruyor. Mineral bazlı yağ, motoru mükemmel şekilde temizlerken motorun verimliliğini de artırıyor.

6. İster kuru ister ıslak debriyajda tercih edebileceğiniz SNC OİL Motosiklet Yağı

En iyi motosiklet yağı markası olmaya aday gösterilen SNC OİL'in motosiklet yağı, ester ve seramik teknolojisiyle geliştiriliyor. 4 zamanlı motosikletler için uygun olan ürün, %100 sentetik yağlar arasında yer alıyor. Su ve hava soğutmalı motosikletlerde kullanabileceğiniz motor yağını ıslak veya kuru debriyajlarda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Özel formülü sayesinde sürtünmeye bağlı enerji kaybını en aza indirerek aşınmayı %99 oranında azaltıyor. Bu sayede yakıttan tasarruf etmenize yardımcı oluyor. Yüksek devir ve sıcaklıklarda etkili şekilde yağlayan ürün, motoru normal yağlara göre 3 kat daha fazla koruyor.

7. Maksimum verimlilik için Brava - Xenon Motosiklet Yağı

Motosikletin bakımlarını zamanında yapmanız önemli. Özellikle yağ değişimine dikkat etmek motorun ömrünü uzatırken aynı zamanda verimliliğinin de artmasını sağlıyor. Motosiklet yağı tavsiyesinde sıradaki önerimiz olan Brava - Xenon Motosiklet Yağı, özel katkı maddeleri ve yüksek mineralli yağlarıyla motorun doğru şekilde yağlanmasını sağlıyor ve sürtünmeyi en aza indiriyor. Böylece motosikletin performansının artmasına yardımcı oluyor. Motorun ısınmasını ve tıkanmasını önleyen motor yağı, motosikletin kullanım ömrünü uzatıyor. Ürün, hava soğutmalı ve 2 zamanlı motosiklet ya da scooter motorlarda kullanmak için uygun.

8. Özel formülü sayesinde dört mevsim kullanabileceğiniz Müller Germany Motosiklet Yağı

Motosiklet yağı değişimini takip etmek önemli. Kirlenen yağ, motorun zarar görmesine neden oluyor. Bu durum da motosikletinizin kullanım ömrünü azaltıyor. 4 zamanlı motosikletler için kullanabileceğiniz Müller Germany Motosiklet Yağı, mineral esaslı kaliteli baz yağlardan elde ediliyor. Bu sayede motorun maksimum korunmasını sağlarken verimliliğinin de artmasına yardımcı oluyor. Ürünü su ya da hava soğutmalı motosikletlerde 4 mevsim rahatlıkla tercih edebilirsiniz. "Motosiklet yağı nasıl kontrol edilir?" diye merak ediyorsanız kısaca açıklayalım. Yağ deposu içinde bulunan yağ çubuğunu çıkarıp bezle temizleyin. Ardından yağ deposuna geri koyun ve çıkarın. Yağ çubuğu üzerinde oluşacak yağ lekeleri sayesinde yağın ne kadar kaldığını kontrol edebilirsiniz.

9. Motor için gereken her şeyi barındıran CCP Queen Motosiklet Yağı

Düzenli motosiklet yağı kontrolü yapmak, motorunuzun uzun süre sorunsuz çalışması için önemli. CCP Queen Motosiklet Yağı, 4 zamanlı motosikletler için özel olarak üretiliyor. Motoru mükemmel şekilde yağlayan ürün, aşınmaları minimum düzeye indiriyor. Bu sayede motosikletin performansının artmasına yardımcı oluyor. Yüksek devire ve sıcaklığa dayanan yarı sentetik yağ, motoru en iyi şekilde koruyor. "Motosiklet yağı kaç km'de değişir?" diye merak ediyorsanız yarı sentetik motor yağının 2000 ila 2500 km arasında değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Tam sentetik yağlar için ise bu sürenin 3000 ila 4000 km arasında olduğunu belirtelim.

10. Uzun süre sorunsuz kullanım sunan REPSOL Motosiklet Yağı

En iyi motosiklet yağı araştırmamızda sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan REPSOL Motosiklet Yağı, yarı sentetik özelliğiyle motorunuzu mükemmel şekilde koruyor. Motoru en iyi şekilde yağlayarak sürtünmeyi minimuma indiren ürün, motorun aşınmasını engelliyor. Özel formülü sayesinde ürün, motorun ısınmasını ve tıkanmasını önlüyor. Ayrıca yakıt tüketimini azaltarak tasarruf etmenize yardımcı oluyor. Böylece motorunuzu uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz. 4 zamanlı motosikletler için kullanabileceğiniz yağ, motorun performansını artırmanıza yardımcı oluyor. Mükemmel şekilde temizleyen ürün sayesinde motosikletinizin kullanım süresini uzatabilirsiniz.