Mount & Blade II Bannerlord Epic Games Store’da satışa sunuldu.

Mount & Blade II bugün Epic Games Store üzerinde satışa sunuldu. Epic Games Store‘da indirimli fiyatı ile 119.99 TL‘ye satılan oyun Steam’de ise 149.99 TL fiyata sahip. 30 TL daha uyguna satan Epic Games Store, bu hamlesi ile oyuncuları yine bünyesine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.
GTA V‘i ücretsiz sunarak tüm oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games, bu yükselişini uzun süre devam ettirecek gibi görünüyor. Çok agresif bir politika izleyerek Steam’den oyuncu çelmeye devam eden Epic Games, bakalım bu yıl bir bomba daha patlatacak mı?
Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
Önerilen sistem gereksinimleri
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