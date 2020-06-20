HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Mount & Blade II Bannerlord Epic Games Store’da satışa sunuldu.

Mount & Blade II Bannerlord Epic Games Store’da satışa sunuldu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.06.2020 10:50 | Son Güncelleme

TaleWorlds merakla beklenen oyunu Mount & Blade II Bannerlord geçtiğimiz aylarda Steam üzerinden satışa sunulmuştu. Sık sık güncelleme alarak hatalarından kurtulan oyun kısa süre içerisinde en çok oynan Steam oyunları arasında yer almayı başarmıştı. Bugün ise Steam’in baş düşmanı Epic Games Store’dan atılım geldi.

Mount & Blade II Bannerlord Epic Games Store’da satışa sunuldu.

Mount & Blade II bugün Epic Games Store üzerinde satışa sunuldu. Epic Games Store‘da indirimli fiyatı ile 119.99 TL‘ye satılan oyun Steam’de ise 149.99 TL fiyata sahip. 30 TL daha uyguna satan Epic Games Store, bu hamlesi ile oyuncuları yine bünyesine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

GTA V‘i ücretsiz sunarak tüm oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games, bu yükselişini uzun süre devam ettirecek gibi görünüyor. Çok agresif bir politika izleyerek Steam’den oyuncu çelmeye devam eden Epic Games, bakalım bu yıl bir bomba daha patlatacak mı?

Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 7 (64 bit)
  • İşlemci: Intel Core i3 8100 ya da AMD Ryzen 3 1200
  • RAM: 6 GB RAM
  • Ekran kartı: Intel UHD Graphics 630 ya da Nvidia GeForce GTX 660 2 GB VRAM ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB VRAM
  • Depolama: 60 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)
  • İşlemci: Intel Core i5 9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X
  • RAM: 8 GB RAM
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB VRAM ya da AMD Radeon RX 580 3 GB VRAM
  • Depolama: 60 GB

Apple Powerbeats Pro için yeni renk seçenekleri geldi!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı... 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı...
Virtual Bootcamp webinarları tüm hızıyla sürüyorVirtual Bootcamp webinarları tüm hızıyla sürüyor
2020 – 2021 yılı 1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu? 2020 – 2021 yılı 1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsü hiçe saydılar! Gece yarısı baskın

Koronavirüsü hiçe saydılar! Gece yarısı baskın

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

Kan donduran cinayet! 6 yıl sonra yakalandı

Kan donduran cinayet! 6 yıl sonra yakalandı

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Yakalandı

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Yakalandı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Koronavirüs korkusundan özel uçakla tatile gitti! Lüks araçlarını da götürdü

Koronavirüs korkusundan özel uçakla tatile gitti! Lüks araçlarını da götürdü

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Logitech karbon ayak izini azaltıyor

Logitech karbon ayak izini azaltıyor

FIFA ve PUBG turnuvaları 29 Haziran’da başlıyor

FIFA ve PUBG turnuvaları 29 Haziran’da başlıyor

Cyberpunk 2077 ikinci kez ertelendi

Cyberpunk 2077 ikinci kez ertelendi

Sinema keyfini arabalara taşıyor

Sinema keyfini arabalara taşıyor

Virtual Bootcamp webinarları tüm hızıyla sürüyor

Virtual Bootcamp webinarları tüm hızıyla sürüyor

NOVA , ofisleri daha güvenli bir ortama dönüştürüyor

NOVA , ofisleri daha güvenli bir ortama dönüştürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.