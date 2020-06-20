Mount & Blade II Bannerlord Epic Games Store’da satışa sunuldu.

Mount & Blade II bugün Epic Games Store üzerinde satışa sunuldu. Epic Games Store‘da indirimli fiyatı ile 119.99 TL‘ye satılan oyun Steam’de ise 149.99 TL fiyata sahip. 30 TL daha uyguna satan Epic Games Store, bu hamlesi ile oyuncuları yine bünyesine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

GTA V‘i ücretsiz sunarak tüm oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games, bu yükselişini uzun süre devam ettirecek gibi görünüyor. Çok agresif bir politika izleyerek Steam’den oyuncu çelmeye devam eden Epic Games, bakalım bu yıl bir bomba daha patlatacak mı?

Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimleri



Minimum sistem gereksinimleri



İşletim sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3 8100 ya da AMD Ryzen 3 1200

RAM: 6 GB RAM

Ekran kartı: Intel UHD Graphics 630 ya da Nvidia GeForce GTX 660 2 GB VRAM ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB VRAM

Depolama: 60 GB

Önerilen sistem gereksinimleri



İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB VRAM ya da AMD Radeon RX 580 3 GB VRAM

Depolama: 60 GB

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