MPİ yılbaşı bilet fiyatları 2021... 2020 Tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar? İnternetten yılbaşı bileti alma! 2021 büyük ikramiye ne kadar?

Son dakika haberine göre Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet fiyatları açıklandı. Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden yapılan resmi duyuruda 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyenin verileceği 2021 yılbaşı bilet fiyat listesi paylaşıldı. Millipiyangoonline.com internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre tam ve yarım bilet bilgileri paylaşılacak. 2021 çeyrek bilet fiyatı ne kadar araştıran vatandaşlar, bu yılbaşında da bilet alarak çekilişe katılmak istiyor. 2021 Tam bilet fiyatı ne kadar? Peki yarım bilet kaç lira? Milyonlarca kişinin her yılbaşında katıldığı yılbaşı çekiliş detayları haberimizde...
Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı açıklamayla bu yıl internet üzerinden de satışa sunulan 2021 yılbaşı bilet fiyatları açıklandı. Tam, yarım ve çeyrek biletlerin fiyatları ne kadar araştıran vatandaşlar, 2021 yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar oldu merak ediyor. İşte yılbaşı bilet fiyatları...
2021 TAM BİLET FİYATI: 100 TL
2021 YARIM BİLET FİYATI: 50 TL
2021 ÇEYREK BİLET FİYATI: 25 TL
Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. Buna göre tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL, çeyrek bilet ise 25 TL üzerinden satışa sunulacak. Peki 2021
büyük ikramiye tutarı ne kadar?
Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı gecesi yapılacak. 31 Aralık 2020 gecesi yapılacak çekiliş sonuçları, (amorti sonuçları da dahil) oonline.com'da açıklanacak. 2021'de dağıtılacak toplam ikramiye ise 563 milyon 400 bin TL olarak belirtildi. İşte hangi bilete ne kadar ikramiye çıkacak sorusunun cevabı...
Milli Piyango resmi sitesinde yer alan kuralda şu şekilde bilgi yer alıyor;
"Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın. "
Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
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