MSB ASTSUBAY ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: Muvazzaf astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Kılavuz yayımlandı

Muvazzaf astsubay alımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. MSB tarafından konuya dair yayımlanan kılavuz ile detaylar belli oldu. 2023 Muvazzaf Astsubay adayı temini başvuru kılavuzu paylaşıldı. Adaylar başvurını MSB Personel Temin e-Devlet internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler. İşte, e-Devlet Astsubay alımı başvuru ekranı...

MSB ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BİTECEK?

Astsubay alımı için ön başvurular 17 Eylül 2023 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, yapılabilecek.

Konuya dair yapılan açıklamada "https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

MSB ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamındapersonel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın veerkek adaylardan;

(1) 01 Ocak 2023 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1996 vedaha sonraki doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar(01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’degösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkatealınmayacaktır),

(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış(belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığınınaltında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek,daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “EğitimBilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, öncedentaratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyenadayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) Tablo (1-3)’deki sınıflardan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Piyade (Komando) sınıfıhariç olmak üzere müracaat edecek adaylardan; 2022 veya 2023 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavısonucunda KPSS P3 Lisans Puanı en az 70 olanlar, Piyade (Komando) sınıfına başvuracakadaylardan Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esasalınacak, 2021 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul edilmeyecektir)

