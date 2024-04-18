MSB'den dikkat çeken İncirlik hamlesi! İsmi değiştirildi

Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirildi. Toplantıda önemli kararlar alındı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11’i terör örgütü mensubu olmak üzere 373 şahıs yakalanmış, 4 bin 784 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Yine, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha 4 Nisan’da Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Ayrıca, son iki hafta içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 45 kilogram uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirilmiştir.

Yunanistan ve Türkiye’den heyetlerin katılımıyla Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısı 22 Nisan Pazartesi günü Atina’da yapılacaktır.

(İran’ın İsrail’e saldırısı sırasında) Alınabilecek tüm tedbirler alınmıştır ve alınmaya da devam edilmektedir.

Bakanlık kaynakları, son günlerde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısında artış olmasına dikkat çeken sorulara yönelik, "Bölgede operasyonlarımız 7-24 hız kesmeden devam ediyor. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın ifade ettikleri gibi Pençe-Kilit’te kilit bu yaz kapanacak. Öngörülemez, alışılmadık, PKK’nın reaksiyon gösteremeyeceği şekilde süratli operasyonlar devam ettirilecek" dedi.

İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ‘10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ olarak değiştirilmiştir.”



