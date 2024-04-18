HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. MSB'den dikkat çeken İncirlik hamlesi! İsmi değiştirildi

MSB'den dikkat çeken İncirlik hamlesi! İsmi değiştirildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.04.2024 12:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ‘10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ olarak değiştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MSB'den dikkat çeken İncirlik hamlesi! İsmi değiştirildi

Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirildi. Toplantıda önemli kararlar alındı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil; son iki haftada 75 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 331’i Irak’ın, 417’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 748 olmuştur.

Ekran Alıntısı

  • Son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11’i terör örgütü mensubu olmak üzere 373 şahıs yakalanmış, 4 bin 784 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

  • Yine, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha 4 Nisan’da Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Ayrıca, son iki hafta içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 45 kilogram uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirilmiştir.

  • Yunanistan ve Türkiye’den heyetlerin katılımıyla Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısı 22 Nisan Pazartesi günü Atina’da yapılacaktır.

  • (İran’ın İsrail’e saldırısı sırasında) Alınabilecek tüm tedbirler alınmıştır ve alınmaya da devam edilmektedir.

  • Bakanlık kaynakları, son günlerde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısında artış olmasına dikkat çeken sorulara yönelik, "Bölgede operasyonlarımız 7-24 hız kesmeden devam ediyor. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın ifade ettikleri gibi Pençe-Kilit’te kilit bu yaz kapanacak. Öngörülemez, alışılmadık, PKK’nın reaksiyon gösteremeyeceği şekilde süratli operasyonlar devam ettirilecek" dedi.

  • İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ‘10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ olarak değiştirilmiştir.”

    Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasını tüfekle vurdu, sözleri dehşete düşürdü! 'Bizi döverek...'Babasını tüfekle vurdu, sözleri dehşete düşürdü! 'Bizi döverek...'
Bilimin 175 yıldır çözemediğini Türk dahi çözdü! Yaşamın nasıl başladığını ortaya çıkardı: Gururlandıran 'Atatürk'detayıBilimin 175 yıldır çözemediğini Türk dahi çözdü! Yaşamın nasıl başladığını ortaya çıkardı: Gururlandıran 'Atatürk'detayı
Mide bulandıran görüntüler! Bunları insanlara yedireceklerdiMide bulandıran görüntüler! Bunları insanlara yedireceklerdi
Anahtar Kelimeler:
incirlik milli savunma
En Çok Okunan Haberler
Yüzbinlerce kamu işçisini ilgilendiren önemli karar AYM'den geldi!

Yüzbinlerce kamu işçisini ilgilendiren önemli karar AYM'den geldi!

Mide bulandıran görüntüler! Bunları insanlara yedireceklerdi

Mide bulandıran görüntüler! Bunları insanlara yedireceklerdi

Bursa'da dehşete düşüren olay! Define ararken mağara çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da dehşete düşüren olay! Define ararken mağara çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde çok acayip gece! 120 dakika yetmedi, kaleci bile gol attı

Şampiyonlar Ligi'nde çok acayip gece! 120 dakika yetmedi, kaleci bile gol attı

Bir il bunu konuşuyor! Seçim sonrasının en ilginç haberi: Belediye araçlarını parçalayıp sattılar

Bir il bunu konuşuyor! Seçim sonrasının en ilginç haberi: Belediye araçlarını parçalayıp sattılar

Bilimin 175 yıldır çözemediğini Türk dahi çözdü! Yaşamın nasıl başladığını ortaya çıkardı: Gururlandıran 'Atatürk'detayı

Bilimin 175 yıldır çözemediğini Türk dahi çözdü! Yaşamın nasıl başladığını ortaya çıkardı: Gururlandıran 'Atatürk'detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.