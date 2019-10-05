HABER

MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyinde dün etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi" denildi.

MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

Milli Savunma Bakanlığı dün TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucunda Irak’ın kuzeyine düzenlenen Hava harekatın da etkisiz hale getirilen 6 PKK’lı teröristin sözde İstihbarat sorumluları olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Hava Kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA’ların katıldığı operasyon ile Irak Kuzeyi Gara’da etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK’lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi”

TSK

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
PKK'lılar bekçilere ateş açtı!PKK'lılar bekçilere ateş açtı!
GÜNCELLEME - Samsun'da bıçaklı saldırı: 2 yaralıGÜNCELLEME - Samsun'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MSB Milli Savunma Bakanlığı ırak PKK

En Çok Okunan Haberler

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

Mardin'de PKK'lılar nöbet tutan bekçilere ateş açtı

PKK'lılar bekçilere ateş açtı!

Diyarbakır’da sansasyonel saldırı yapacakları belirlenen 3 terörist daha yakalandı

3 terörist daha yakalandı!

Çanakkale'de 'Nusret-2019 Davet Tatbikatı' başladı

Çanakkale'de dev tatbikat başladı!

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı: Fırtına ve yağmur geliyor

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.