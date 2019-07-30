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MSB: Irak kuzeyinde en az 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 17:10 | Son Güncelleme

  Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekâtında en az 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekâtında en az 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtı ile en az 4 PKK'lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi."

ANKARA, (DHA)-

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