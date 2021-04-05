HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."

MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."

05.04.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! ‘Sapık Alihan’ ile ilgili flaş gelişmeSosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! ‘Sapık Alihan’ ile ilgili flaş gelişme
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmanın detayları ortaya çıktı

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmanın detayları ortaya çıktı

Ölüme kıl payı! Böyle kurtuldu

Ölümden kıl payı kurtuldu!

Eskişehir’de koronavirüs vakaları 47 günde 12 kat arttı

Eskişehir’de vakalar 47 günde 12 kat arttı

Yalnız yürürken görülmüştü! 40 saat boyunca haber alınamadı, bakın nereden çıktı

40 saat boyunca haber alınamadı, bakın nereden çıktı

‘Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği bitti mi?’ soruları yanıt buldu

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Hıdırellez bayramı ne zaman? Hıdırellez nedir? İşte gelenekleri...

Hıdırellez ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.