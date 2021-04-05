MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."
MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."
MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."