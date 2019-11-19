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MSB: Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad’ta bir okula saldırdı: 3 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 19:36 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik taciz saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG’nin, Tel Abyad’ın Curn köyündeki bir okula attığı havan toplarıyla 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik taciz saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG’nin, Tel Abyad’ın Curn köyündeki bir okula attığı havan toplarıyla 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Tel Abyad’ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil yaşamını yitirirken, çocuklarla birlikte 8 sivil de yaralandı” denildi.

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