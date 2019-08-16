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MSB'den kasım dönemi celb işlemlerine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 12:20 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, Kasım 2019 sınıflandırma döneminde ilk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu - Bu yükümlülerden sınıflandırma nitelik listesine, 20 Ağustos'a kadar yoklamasını yaptıranlar, erken sevk müracaatında bulunan ve başvurusu kabul edilenler, ertelemeyle sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, daha önceki celp dönemlerinden bakaya olanların alınacağı belirtildi

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, Kasım 2019 sınıflandırma döneminde ilk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin duyuru yaptı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, Kasım 2019 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine alınmak isteyen yükümlülerin yapması gerekenler aktarıldı.

Duyuruda, bu yükümlülerden sınıflandırma nitelik listesine, 20 Ağustos'a kadar yoklamasını yaptıranlar, erken sevk müracaatında bulunan ve başvurusu kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, daha önceki celp dönemlerinden bakaya olanların alınacağı belirtildi.

Kasım 2019 sınıflandırma döneminde, 20 Ağustos 2019'a kadar yoklaması yapılan ve sınıflandırma nitelik listesine alınan yükümlülerden askerlik hizmeti tercihini yaptırmayanların ise 31 Ağustos 2019'a kadar askerlik hizmeti tercihi işlemini "e-devlet" üzerinden veya en yakın askerlik şubesinden yaptırmaları gerektiği bildirildi.

Askerlik hizmeti tercihi işlemini yapmayanların ise mevcut bilgilerine göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacakları vurgulandı.

Celp ve sevk dönemi bitim tarihini kapsayan istirahat raporu bulunan yükümlülerin de istirahat raporunun bitim tarihini takip eden ilk iş günü askerlik şubesi başkanlığına müracaat edebilecekleri duyuruldu.

- Sonuçlar e-devlet üzerinden duyurulacak

Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının ise Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019'da e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacağı belirtilirken, bu yükümlülerin tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacakları açıklandı.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri bildirildi.

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra sonra yükümlülerin belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden 15 gün öncesine kadar "e-devlet" üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evraklarını alabilecekleri, bu tarihlerden sonra ise sevk evrakının sadece askerlik şubesi başkanlıklarında verileceği belirtildi.

Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacak.

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