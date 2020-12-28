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MSI Immerse GH61 incelemesi

28.12.2020 12:22 | Son Güncelleme:
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MSI Immerse GH61 incelemesi

Bu videoda MSI'ın yepyeni oyuncu kulaklığı Immerse GH61'i yakından inceliyoruz.

Immerse GH61, Japon ses üreticisi Onkyo'nun hoparlörleri ile güçlendirilmiş, ESS markasına ait Sabre Hi-Fi Dac özelliğine sahip harici ses kartıyla birlikte geliyor. Immerse GH61, yazılım tarafında deneyimli firma Nahimic tarafından desteklenmiş, salan surround özelliğini bünyesinde barındıran bir kulaklık.

Tüm bu özelliklerinden ötürü inceleme süresi boyunca ilgimizi çeken MSI Immerse GH61 oyuncu kulaklığı, MSI'ın aksesuar tarafında işi ne kadar ciddiye aldığının da bir kanıtı.

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İstersen lafı çokta uzatmayalım ve bu oyuncu kulaklığı hakkında daha fazla detay için sizleri videomuzu izlemeye davet edelim.


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