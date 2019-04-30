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MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO Taban Puanları Kaç? Tercihler Neye Göre Yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.04.2019 12:47 | Son Güncelleme

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilmişti. O zamandan bugüne pek çok aday heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Nihayet bekleyiş için geri sayım sona erdi ve MSÜ sınav sonuçları açıklandı. MSÜ harp okulları ve astsubay MYO taban puanları kaç? Adaylar tercihlerini neye göre yapacak? Konunun detaylarını öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO Taban Puanları Kaç? Tercihler Neye Göre Yapılacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişinin girdiği MSÜ sınavı sonuçlarının belli olmasının ardından, adaylar için yeni bir aşama başladı. Sınava katılım gösterenleri puanların ardından tercih yapma süreci bekliyor. Tercih süresi ne zaman? Tercih sürecinde bilinmesi gerekenler neler?

MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih ekranına erişim için TIKLAYINIZ!

Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından erişime açılmış, adaylar ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih döneminin ne zaman olacağını merak etmeye başlamıştı. Milli Savunma Üniversitesi harp okulları ve astsubay MYO sınav sonuçlarının taban ve tavan puanı adaylar tarafından dikkatle takip edilmeye başlandı.

MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO Taban Puanları Kaç?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya dair net bir açıklama yapılmasa da 30 Nisan 2019 Salı günü bakanlık kendi resmi internet sitesinde tercih kılavuzunu yayımlayacak. Böylece sınava katılım gösteren adaylar, tavan, taban ve baraj puanlarının neler olduğunu öğrenebilecekler.

Milli Savunma Üniversitesi Tercihleri Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasından sonra gözlerini tercih sürecine çevirdi. Bu kapsamda tavan ve taban puanlarının henüz belli olmaması dolayısıyla adaylar, kazanıp kazanmadıklarını da öngöremiyorlar. Tercih yapmak için Milli Savunma Bakanlığı’nın yayımlayacağı tercih kılavuzunu heyecanla bekleyen adaylar, 30 Nisan 2019 ile 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler. Sınav tercihleri Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan https://www.msb.gov.tr/ adresinden yapılacak.

Milli Savunma Üniversitesi sınav tercihleri yapılırken sınava katılım gösteren adaylar, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olan Personel Genel Müdürlüğünün Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfasından tercihlerini yapacaklar. Sınav tercihleri yapıldıktan sonra adayları bekleyen diğer süreç tercih sonuçlarının açıklanması olacak. Bu kapsamda aday yerleştirme işlemleri her okul için ayrı ayrı gerçekleşecek.

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ile Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksek Okulları kendi içinde ayrı şekilde değerlendirmeye alınacak.

Hangi Okullara Hangi Adaylar Alınacak?
Tercih yapan adaylar istedikleri okullara göre kendi aralarında da alt sınıflara ayrılacak ve dikkate alınacak puan türleri de değişecek. Yerleştirme döneminde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ayrı değerlendirilecek. Bu kapsamda okulların istedikleri puan türleri şu şekilde olacak:

  • Kara Harp Okulu: MSÜ sayısal puanı ve MSÜ eşit ağırlık puanı
  • Deniz Harp Okulu: MSÜ sayısal puanı
  • Hava Harp Okulu: MSÜ sayısal puanı
  • Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu: MSÜ sayısal puanı, MSÜ eşit ağırlık puanı, MSÜ sözel puanı, MSÜ genel puanı
  • Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu: MSÜ sayısal puanı, MSÜ eşit ağırlık puanı, MSÜ sözel puanı, MSÜ genel puanı
  • Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu: MSÜ sayısal puanı, MSÜ eşit ağırlık puanı, MSÜ sözel puanı, MSÜ genel puanı

Sınava katılım gösteren adaylar, tercih ettikleri okullar kapsamında aldıkları puana göre yerleştirilecek. Sınavdan aldıkları puana girmiş oldukları fiziki yeterlilik testi puanı ve mülakat puanı da eklenecek.

Astsubay Meslek Yüksek Okulları kapsamında TYT önemli olacak. YKS’nin de göz önünde bulundurulacağı yerleştirme döneminde adayları zorlu bir yolculuk bekliyor olacak.
TYT ve AYT puanları yalnızca Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları için değil, aynı zaman Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları adayları için de geçerli olacak. Bu geçerlilik durumuna Milli Savunma Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından karar verilecek.

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