MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO Taban Puanları Kaç? Tercihler Neye Göre Yapılacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişinin girdiği MSÜ sınavı sonuçlarının belli olmasının ardından, adaylar için yeni bir aşama başladı. Sınava katılım gösterenleri puanların ardından tercih yapma süreci bekliyor. Tercih süresi ne zaman? Tercih sürecinde bilinmesi gerekenler neler? MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih ekranına erişim için TIKLAYINIZ! Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından erişime açılmış, adaylar ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih döneminin ne zaman olacağını merak etmeye başlamıştı. Milli Savunma Üniversitesi harp okulları ve astsubay MYO sınav sonuçlarının taban ve tavan puanı adaylar tarafından dikkatle takip edilmeye başlandı. MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO Taban Puanları Kaç? Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya dair net bir açıklama yapılmasa da 30 Nisan 2019 Salı günü bakanlık kendi resmi internet sitesinde tercih kılavuzunu yayımlayacak. Böylece sınava katılım gösteren adaylar, tavan, taban ve baraj puanlarının neler olduğunu öğrenebilecekler. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Özel anlar Roman çocuklar okul hayatıyla tanıştı 4’üncü Uluslararası Yeni Medya Konferansı sona erdi

Milli Savunma Üniversitesi Tercihleri Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? Sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasından sonra gözlerini tercih sürecine çevirdi. Bu kapsamda tavan ve taban puanlarının henüz belli olmaması dolayısıyla adaylar, kazanıp kazanmadıklarını da öngöremiyorlar. Tercih yapmak için Milli Savunma Bakanlığı’nın yayımlayacağı tercih kılavuzunu heyecanla bekleyen adaylar, 30 Nisan 2019 ile 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler. Sınav tercihleri Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan https://www.msb.gov.tr/ adresinden yapılacak. Milli Savunma Üniversitesi sınav tercihleri yapılırken sınava katılım gösteren adaylar, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olan Personel Genel Müdürlüğünün Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfasından tercihlerini yapacaklar. Sınav tercihleri yapıldıktan sonra adayları bekleyen diğer süreç tercih sonuçlarının açıklanması olacak. Bu kapsamda aday yerleştirme işlemleri her okul için ayrı ayrı gerçekleşecek. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ile Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksek Okulları kendi içinde ayrı şekilde değerlendirmeye alınacak.