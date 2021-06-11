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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

11.06.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 MSÜ tercih sonuçları binlerce aday tarafından merak ediliyor. 2021 MSÜ tercih ve ön başvuru sonuçları ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Adaylar mülakat süreci öncesinde MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı sorusuna kilitlenmişti. Peki askeri eğitim almak isteyen öğrencilerin ilgiyle takip ettiği MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte yanıtı...

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Askeri eğitim almak isteyen binlerce aday 2021 MSÜ tercih sonuçlarını sorgulamaya koyuldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan 2021 MSÜ tercih ve ön başvuru sonuçları ile alakalı olarak yeni bir açıklama yapıldı. MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı sorusu mülakat öncesi merak ediliyordu. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

2021 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, 2021 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Heyecanla beklenen MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı. 30 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirmiş olan adaylar, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı sorusunu araştırırken Milli Savunma Bakanlığı'ndan MSÜ yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada MSÜ tercih sonuçlarının açıklandığı ve sorgulama ekranının adayların erişimine açıldığı ifade edildi.

MSB'nin açıklaması sonrası MSÜ tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk önemli derecede arttı. Bir sonraki aşamaya hak kazanan adaylar fiziki yeterlilik, evrak kontrolü, kişilik değerlendirme ve fiziki yeterlilik gibi bazı testlere girecek.

2021 MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılmış olan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Millî Savunma Üniversitesi 2021 Yılı Askerî Öğrenci Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz."


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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Savunma Üniversitesi
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