MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 yılı MSÜ tercih tarihleri ile ilgili açıklama

-Adaylar, «Aday Yerleştirme İşlemleri» sürecinde öncelikli tercihleri dikkate alınarak, «Ek Yerleştirme Sürecinde» ise tercihleri arasında bulunan ve sıralarının geldiği herhangi bir okula yerleştirilirler.

-Adaylar ilgili okullara tercih sıraları ve Aday Değerlendirme Puanları dikkate alınarak yerleştirilirler.

Adayların Harp Okulu/MYO tercihleri sistem tarafından ayrı ayrı alınacak ve ayrı ayrı değerlendirilecektir. Kadınlar yalnızca Harp Okulu, 2000 doğumlu erkek adaylarda yalnızca Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi yapabileceklerdir.

Askeri öğrenci adaylarının 2021 MSÜ tercih işlemleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri kılavuzda belirtilen tarihe kadar personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. MSÜ tercih işlemleri ekranı ve detaylı bilgiler…

-Hava Harp Okulu adayları, 1'inci tercihi HHO olan (yeterli sayı olmaz ise diğer tercihlerinde HHO olan adaylardan) adaylar arasından belirlenecektir.

-Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına KHO'nda okumak üzere istihkam sınıfına öğrenci temin edilmesi halinde; ilk tercihi HHO olanlardan ÖSU kontenjanına giremeyen ile ‘Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişli değildir' raporu alanlardan ADP göz önüne alınarak tercih edenler seçilecektir.

2’NCİ SEÇİM AŞAMASI: HO/MYO 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI TERCİH İŞLEMLERİNDE TERCİH SIRASININ ÖNEMİ

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları tercihleri arasında Bando Asb.MYO olan;

– Güzel Sanatlar veKonservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan

– 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından seçilecektir. (İhtiyaç duyulması halinde diğer tercihlerden de temin edilebilecektir.)

