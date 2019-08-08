MŞÜ'de yapıların deprem risk analizi yapılıyor

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) açılan İnşaat Analiz Laboratuvarı'nda riskli yapıların deprem performans raporları hazırlanarak, güvenilir olup olmadığı tespit ediliyor.

Üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan İnşaat Analiz Laboratuvarı, talep üzerine resmi ve özel kurumlara "zemin mekaniği", "ulaştırma hizmetleri", "yapı malzemeleri" ve "riskli yapılar" alanında hizmet veriyor.

Laboratuvarda, 7 teknik personel tarafından beton, zemin ve asfalt ile ilgili birçok deney ve analiz yapılıyor.

Laboratuvar kurulmadan önce çevre illere analiz raporu için giden resmi ve özel kurumlar, artık üniversitede rapor alma imkanı buluyor.

MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevat Selam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitedeki laboratuvarların 3 temel fonksiyonunun olduğunu belirterek, "Bunlar; eğitim, araştırma ve döner sermayedir. Üniversite olarak İnşaat Analiz Laboratuvarı için birçok cihaz aldık. Bu yatırımları önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.