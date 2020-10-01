KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Mucize gibi! Sifon suyunun içine sirke ve karbonat katın...

Mucize gibi! Sifon suyunun içine sirke ve karbonat katın...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kuşkusuz evin en zor alanı banyo temizliği ve klozet! Ancak size çok şaşırtıcı bir temizlik bir temizlik püf noktasıyla geldik. Klozeti çok basit bir yöntemle her zaman temiz tutabilirsiniz. İşte daha önce duymadığınız püf noktası.

Mucize gibi! Sifon suyunun içine sirke ve karbonat katın...

Marketlerden aldığımız temizlik ürünlerinin sağlığımızı tehdit ettiğinden şüphe duyarız. Bu yüzden ev temizliğinde kimyasal maddelerden kaçanların bildiği ortak bir temizlik ürünü var.

MUCİZEVİ ÜRÜN: SİRKE

Sirke, içerisinde hiçbir kimyasal madde bulunmayan doğal bir temizlik ürünü. Bu yüzden ev temizliğinde en çok tercih edilen ürünlerden biri olur. Mutfağı temizlerken ya da yerleri silerken kullanılan sirke, elbette tuvalet temizliğinde de kullanılabilir. Sirke, klozette biriken hastalığa sebep olabilecek bakterileri yok eder. Kireç kalıntılarının çözülmesine yardımcı olur. Buharlaştığında ortama güzel bir koku yayılmasını da sağlar.

Sifon suyunun içerisine dökeceğiniz sirke ile klozetinizi fırçalama derdinden kurtulabilirsiniz. Sifonu birkaç kez çektikten sonra klozetin beyazladığını göreceksiniz. Sürekli sirke dökmek ise sizi fırçalama zahmetinden tamamen kurtarır.

Sirkeyi yalnızca sifondaki suya dökmek klozetin içerisini temizler. Ancak klozet kapağına sprey ile sirke sıkabilirsiniz. Sirkeyi sıktıktan sonra kapağı kapatarak sifonu çekebilir ve bu yolla kapağı da temizlemiş olursunuz.

DOĞAL TEMİZLİK ÜRÜNÜ: KARBONAT

Sirkenin yanında ev temizliğinde en çok kullanılan bir diğer madde ise karbonat. Temizliğin her alanında kullanılması mümkün olan doğal bir temizlik ürünü.

Sirke ile yapabileceğiniz bir başka etkili yöntem ise karbonatı karıştırmak olur. Sifon suyuna sirke ile birlikte bir kaşık karbonat karıştırabilirsiniz. Bu karışım fokurdayarak asit etkisi gösterir. Klozetinizin içerisinde bulunan kirlerin daha hızlı çözülmesini sağlar. Bu karışımı daha etkili hale getirmek istiyorsanız sifon kabinine sıcak su dökebilirsiniz. Sıcak su döktükten sonra çekeceğiniz sifon klozetinizin pırıl pırıl olmasını sağlar.

Her ay bir kez sifon suyunuza karbonat atmalısınız. Sifonda bulunan karbonatlı suyu bir gece boyunca kullanmadan bekletmelisiniz. Ertesi gün birkaç kez sifonu çekmek, sizi kalıcı kirlerden kurtarır.

KLOZETİN KÖTÜ KOKUSUNDAN KURTULUN

Klozetin kötü kokularından da kurtulmanız mümkün. Sifon suyuna ekleyeceğiniz lavanta yağı her sifon çekişinizde tuvaletinize güzel bir koku yayılmasını sağlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
Ayrımcılığa 'savaş' açıldı! Yeni renk: Regl kırmızısıAyrımcılığa 'savaş' açıldı! Yeni renk: Regl kırmızısı
Oğlak burcu aylık burç yorumu Eylül 2020 Oğlak burcu aylık burç yorumu Eylül 2020
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Sakın çöpe atmayın! Kuruyan rimeli bu yöntemle tekrar kullanın
Sakın çöpe atmayın! Kuruyan rimeli bu yöntemle tekrar kullanın
Ekim ayında sizi neler bekliyor?
Ekim ayında sizi neler bekliyor?
Büyüleyici güzelliğinin sırrı belli oldu... Çarpıcı açıklama
Büyüleyici güzelliğinin sırrı belli oldu... Çarpıcı açıklama
İşte günlük burç yorumları!
İşte günlük burç yorumları!
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Her evde var ama bu şekilde kullanmak kimsenin aklına gelmiyor
Her evde var ama bu şekilde kullanmak kimsenin aklına gelmiyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
Fayans arası temizliği meğer çok kolaymış! Bu pratik yöntemler sayesinde...
Fayans arası temizliği meğer çok kolaymış! Bu pratik yöntemler sayesinde...
Saç kaç günde bir yıkanmalı? Sakın bu hatayı yapmayın....
Saç kaç günde bir yıkanmalı? Sakın bu hatayı yapmayın....
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi
Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi
Ayrımcılığa 'savaş' açıldı! Yeni renk: Regl kırmızısı
Ayrımcılığa 'savaş' açıldı! Yeni renk: Regl kırmızısı
Bulaşık makinenize limon dilimi koyduğunuzda bakın neler oluyor! Sonuca siz de inanamayacaksınız
Bulaşık makinesine koyduğunuzda...
Nasıl göründüğümüz sağlığımız hakkında çok şey söyleyebilir
Büyük göğüslü kadınlar hakkında bildiğiniz her şeyi unutun...
Bu 8 hataya dikkat! Kilo vereyim derken aldırıyor
Bu 8 hataya dikkat! Kilo vereyim derken aldırıyor
Fotoğrafını yayınlayınca jilet göndermeye başladılar
Fotoğrafını yayınlayınca jilet göndermeye başladılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.