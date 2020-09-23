Mucize gibi! Sirkeyle saç rengi nasıl açılır?

Mutfağın olmazsa olmazı, aynı zamanda temizlik neferi olan sirke ile şimdi de saç rengimizi açıyoruz. İşte saçları bir iki tona kadar açan en doğal yöntem.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı sirke

2 su bardağı su

Birkaç damla lavanta yağı

NASIL YAPILIR?

İlk olarak suyu kaynatın. Ardından içine sirkeyi ilave edin.

Sirke kokusunu bastırmak için de birkaç damla lavanta yağı ekleyin.

Su tamamen ılıdıktan sonra karışımı sprey şişesine koyun.

Saçlarınızı yıkayın. Şampuanı duruladıktan sonra ıslak saçınıza bu karışımdan sıkın.

15 dakika bekletin ve saf su ile durulayın. Haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

İKİNCİ TARİF İÇİN MALZEMELER

1/2 çay bardağı sirke

1/2 çay bardağı soya sosu

NASIL YAPILIR?

İki malzemeyi de geniş bir kaseye koyun ve karıştırın. Saçlarınızı yıkayın ve durulayın. Islak saça karışımı sürün. 15 dakika beklettikten sonra saçlarınızı durulayın.

