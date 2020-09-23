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Mucize gibi! Sirkeyle saç rengi nasıl açılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saçlarınızın daha açık tonda olmasını istiyor ama kimyasal ürün kullanmaktan kaçınıyorsanız sirkeyle saç açma yöntemi işinize çok yarayacak. İşte kadınların kurtarıcısı olan sirke ile saç tonu açma yöntemi detayları.

Mucize gibi! Sirkeyle saç rengi nasıl açılır?

Mutfağın olmazsa olmazı, aynı zamanda temizlik neferi olan sirke ile şimdi de saç rengimizi açıyoruz. İşte saçları bir iki tona kadar açan en doğal yöntem.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı sirke
2 su bardağı su
Birkaç damla lavanta yağı

NASIL YAPILIR?

İlk olarak suyu kaynatın. Ardından içine sirkeyi ilave edin.
Sirke kokusunu bastırmak için de birkaç damla lavanta yağı ekleyin.
Su tamamen ılıdıktan sonra karışımı sprey şişesine koyun.
Saçlarınızı yıkayın. Şampuanı duruladıktan sonra ıslak saçınıza bu karışımdan sıkın.
15 dakika bekletin ve saf su ile durulayın. Haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

İKİNCİ TARİF İÇİN MALZEMELER

1/2 çay bardağı sirke
1/2 çay bardağı soya sosu

NASIL YAPILIR?

İki malzemeyi de geniş bir kaseye koyun ve karıştırın. Saçlarınızı yıkayın ve durulayın. Islak saça karışımı sürün. 15 dakika beklettikten sonra saçlarınızı durulayın.

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