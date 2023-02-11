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  4. Mucize kurtuluş! Deprem sırasında yeni doğan bebeklerini bir an olsun yalnız bırakmadı... Görüntüler yürekleri ısıttı

Mucize kurtuluş! Deprem sırasında yeni doğan bebeklerini bir an olsun yalnız bırakmadı... Görüntüler yürekleri ısıttı

11.02.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem bölgede büyük yıkıma neden oldu. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremler bölgelerinden mucize görüntüleri de gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkartılan bir kuşun yeni doğan yavrularına sarıldığı anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Türkiye 6 Şubat sabahında kapkara bir güne uyandı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem bölgede geniş çaplı bir yıkıma neden oldu. Bölge halkı yaralarını sarmaya çalışırken 9 saat sonra ise Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Bölgede binlerce ev yıkılırken hem Türkiye’den hem de dünyadan gelen arama kurtarma ekipleri enkaz altından canlıları çıkartmak için canla başla mücadele ediyor. Deprem bölgesinden enkaz altında bulunan bir kuş ve yeni doğan yavrularının çıkartıldığı anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

KORKU DOLU GÖZLERLE BAKTILAR

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Arama kurtarma çalışmaları sırasında ekipler enkaz altında bir kuş kafesine rastladı. Anne kuşun yavrularına sıkı sıkıya sarıldığı kurtarma anları sosyal medyada duygu dolu anlar yaşattı. Kuşun enkazdan çıktıktan sonra korku dolu gözlerle etrafına bakınması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

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