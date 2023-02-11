Mucize kurtuluş! Deprem sırasında yeni doğan bebeklerini bir an olsun yalnız bırakmadı... Görüntüler yürekleri ısıttı

Türkiye 6 Şubat sabahında kapkara bir güne uyandı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem bölgede geniş çaplı bir yıkıma neden oldu. Bölge halkı yaralarını sarmaya çalışırken 9 saat sonra ise Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Bölgede binlerce ev yıkılırken hem Türkiye’den hem de dünyadan gelen arama kurtarma ekipleri enkaz altından canlıları çıkartmak için canla başla mücadele ediyor. Deprem bölgesinden enkaz altında bulunan bir kuş ve yeni doğan yavrularının çıkartıldığı anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

KORKU DOLU GÖZLERLE BAKTILAR

Arama kurtarma çalışmaları sırasında ekipler enkaz altında bir kuş kafesine rastladı. Anne kuşun yavrularına sıkı sıkıya sarıldığı kurtarma anları sosyal medyada duygu dolu anlar yaşattı. Kuşun enkazdan çıktıktan sonra korku dolu gözlerle etrafına bakınması ise dikkatlerden kaçmadı.