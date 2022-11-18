HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Mucize tohum: kansere karşı zırh gibi etkili! Kan şekerini anında dengeliyor

Mucize tohum: kansere karşı zırh gibi etkili! Kan şekerini anında dengeliyor

18.11.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mucize gibi etkileri olan bu tohum özellikle kolesterolü bitirmesi ve kan şekerini anında dengelemesiyle biliniyor. Bir çok faydası bulunan bu besini tüketmek bazı kanser çeşitlerine karşı da vücudu zırh gibi koruyor. Ayrıca içeriğindeki omega 3 yağ asidi içeriği ile faydalı besinler listesine üst sıralardan girmesini sağlayabilir.

Mucize tohum: kansere karşı zırh gibi etkili! Kan şekerini anında dengeliyor

Keten tohumu; sağlıklı yağ, lif ve antioksidan sağlayan bir besindir. Bir çok faydası bulunan keten tohumunu geçmişten bu yana kabızlık, diyabet, yüksek kolesterol, kalp hastalığı, kanser veya başka hastalıklarda şifa göstermesi için kullanılıyor.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Keten tohumunda bulunan yağlar kalp sağlığını destekler. Bu yağlar kötü kolesterol (LDL) ve kan basıncını düşürmede, damar sertleşmesini ve felci önlemede etkili olabilir. Bir araştırmaya göre, düzenli olarak keten tohumu tüketmek LDL kolesterolü yüzde 20, toplam kolesterolü yüzde 15 düşürdü.

keten tohumuu

KANSERE KARŞI ZIRH OLUŞTURABİLİR

Keten tohumu, lignan içeriği sayesinde özellikle meme, kolon ve prostat kanserlerinin tümörlerinin gelişimini engellemede yardımcıdır. Bu bileşiklerin yeni kan damarları oluşturmasını ve büyümesini durdurabilecek gücü vardır. Bir araştırmaya göre, düzenli olarak keten tohumu tüketmenin meme kanseri riskini önlemi oranı yüzde 18’dir.

KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTAR

Keten tohumunun kan şekerini düşürmede de etkili olabileceğine dair araştırmalar mevcut. İnsülini iyileştiren bu besinin diyabeti önlemede de faydalı sağladığı öne sürülür.

keten tohumu faydaları

TOK TUTAR

Protein deposu keten tohumundaki çözünür lifler, su ile birleştiğinde jel gibi bir kıvam alırlar. Bu da midenin boşalmasını geciktirir. Bu durum açlığın ötelenerek tokluk hissinin uzun süre devam etmesi anlamına gelir. Araştırmalarla, günde 2 kaşık keten tohumu tüketenlerde kilo kaybı ve bel çevresinde incelme olduğu saptanmıştır.

KETEN TOHUMU KİMLER İÇİN SAKINCALI?

Özellikle hamileler ve emziren kadınların keten tohumu tüketmemelidir. Yüksek potasyum içeriği keten tohumunu böbrek hastalığı olanlar için olumsuz etkileyebilir. Kanser önlemede faydalı olsa da özellikle östrojen bağımlı kanser hastalarını fitoöstrojen içeriği ile nedeniyle keten tohumu tüketilmemelidir. Divertikülit hastalığı olanlar sadece keten tohumunu değil, hiçbir tohumu bütün olarak yememelidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı Koca'dan antibiyotik uyarısıSağlık Bakanı Koca'dan antibiyotik uyarısı
Regl izni için yasa teklifi verilmişti! Ankara'da dikkat çeken kararRegl izni için yasa teklifi verilmişti! Ankara'da dikkat çeken karar
Münbiç'te tanışıp aşık olmuş! Her şeyi tek tek anlattıMünbiç'te tanışıp aşık olmuş! Her şeyi tek tek anlattı
Anahtar Kelimeler:
keten tohumu kanser keten tohumu faydaları

En Çok Okunan Haberler

Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! İşte en düşük maaşlar...

Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! İşte en düşük maaşlar...

Canlı yayına geç çıkmıştı! Dudağındaki detay...

Canlı yayına geç çıkmıştı! Dudağındaki detay...

Uyuşturucu iddiası gündem oldu! Davutoğlu'na sert tepki

Uyuşturucu iddiası gündem oldu! Davutoğlu'na sert tepki

İstiklal bombacısı Taksim'e böyle gelmiş! İşte Suriye'de hazırlanan o sahte belge

İstiklal bombacısı Taksim'e böyle gelmiş! İşte Suriye'de hazırlanan o sahte belge

Sağanak yağış hayatı felç etti! Dükkanları su bastı

Sağanak yağış hayatı felç etti! Dükkanları su bastı

'Hakkını helal et anne' deyip çıktı her şey 4 dakika içinde oldu

'Hakkını helal et anne' deyip çıktı her şey 4 dakika içinde oldu

İlginizi Çekebilir

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.