Mucize tohum: kansere karşı zırh gibi etkili! Kan şekerini anında dengeliyor

Keten tohumu; sağlıklı yağ, lif ve antioksidan sağlayan bir besindir. Bir çok faydası bulunan keten tohumunu geçmişten bu yana kabızlık, diyabet, yüksek kolesterol, kalp hastalığı, kanser veya başka hastalıklarda şifa göstermesi için kullanılıyor.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Keten tohumunda bulunan yağlar kalp sağlığını destekler. Bu yağlar kötü kolesterol (LDL) ve kan basıncını düşürmede, damar sertleşmesini ve felci önlemede etkili olabilir. Bir araştırmaya göre, düzenli olarak keten tohumu tüketmek LDL kolesterolü yüzde 20, toplam kolesterolü yüzde 15 düşürdü.

KANSERE KARŞI ZIRH OLUŞTURABİLİR

Keten tohumu, lignan içeriği sayesinde özellikle meme, kolon ve prostat kanserlerinin tümörlerinin gelişimini engellemede yardımcıdır. Bu bileşiklerin yeni kan damarları oluşturmasını ve büyümesini durdurabilecek gücü vardır. Bir araştırmaya göre, düzenli olarak keten tohumu tüketmenin meme kanseri riskini önlemi oranı yüzde 18’dir.

KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTAR

Keten tohumunun kan şekerini düşürmede de etkili olabileceğine dair araştırmalar mevcut. İnsülini iyileştiren bu besinin diyabeti önlemede de faydalı sağladığı öne sürülür.

TOK TUTAR

Protein deposu keten tohumundaki çözünür lifler, su ile birleştiğinde jel gibi bir kıvam alırlar. Bu da midenin boşalmasını geciktirir. Bu durum açlığın ötelenerek tokluk hissinin uzun süre devam etmesi anlamına gelir. Araştırmalarla, günde 2 kaşık keten tohumu tüketenlerde kilo kaybı ve bel çevresinde incelme olduğu saptanmıştır.

KETEN TOHUMU KİMLER İÇİN SAKINCALI?

Özellikle hamileler ve emziren kadınların keten tohumu tüketmemelidir. Yüksek potasyum içeriği keten tohumunu böbrek hastalığı olanlar için olumsuz etkileyebilir. Kanser önlemede faydalı olsa da özellikle östrojen bağımlı kanser hastalarını fitoöstrojen içeriği ile nedeniyle keten tohumu tüketilmemelidir. Divertikülit hastalığı olanlar sadece keten tohumunu değil, hiçbir tohumu bütün olarak yememelidir.



