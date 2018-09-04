Mucize yağı bir de böyle deneyin! Dişlerinize sürüp beklerseniz...

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR Hindistan cevizi yağının cildi nemlendirme, yaşlanmayı geciktirme, kırışıklık ve çatlakları giderme gibi birçok önemli özelliği bulunuyor. Ayrıca egzama ve mantar gibi cilt sorunlarında da kullanılıyor. Son dönemlerde ise bu tropikal meyvenin yağı, sağlığa olan diğer faydalarıyla ön plana çıkıyor. Metabolizmayı hızlandıran, kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyen Hindistan cevizi yağının sindirim sisteminden beyin sağlığına kadar birçok olumlu etkisi bulunuyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, Hindistan cevizi yağının faydaları hakkında bilgi verdi. ANNE SÜTÜ İÇERİĞİNE SAHİP “Yaşam ağacı” olarak da adlandırılan Hindistan cevizi meyvesi Filipinler ve benzeri ada ülkelerinde beslenmenin önemli bir parçasıdır. Yerel halk, pek çok hastalığın tedavisinde Hindistan cevizi yağını kullanmaktadır. Bu yağ içeriğindeki MCT adı verilen orta zincirli yağ asitleri ve anne sütünde de bulunan laurik asit nedeniyle önemli bir besin kaynağıdır.

Hindistan cevizi yağının diğer faydaları şunlardır: İçeriğindeki laurik asit nedeniyle antimikrobiyaldir. Bağırsaktaki zararlı mikropları temizleyerek kolon sağlığını desteklemektedir. Hindistan cevizi yağına beslenmelerinde sık yer veren toplumlarda obezite ve buna bağlı hastalıkların gelişiminin daha az olduğu görülmektedir. Bu nedenle hindistancevizi yağının metabolizma üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. Tiroit fonksiyon bozukluklarının rafine yağlarla ilişkili olabileceğine dair yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Bu nedenle rafine yağların yerini soğuk sıkım hindistancevizi yağı ile değiştirmek tiroit fonksiyonlarında iyileşme vaat edebilmektedir. Hindistan cevizi yağı, dış dünyaya karşı bariyer görevi olan cildi nemlendirir, cilt üzerindeki mikropları yok eder ve buna bağlı olarak akne ve dermatit tedavisine destek olmaktadır. İçerdiği MCT, orta zincirli yağ asitlerinin keton cisimciklere dönüşmesi sonucunda beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olup; Alzheimer, Parkinson, Huntington ve MS gibi pek çok sinir sistemi hastalığına karşı koruyucudur.

Kanser hücrelerinin büyüme ve gelişmesini baskılamaktadır.

Kötü huylu kolesterolü (LDL) düşürür ve iyi huylu kolesterol (HDL) oranını yükselterek damar tıkanıklığı riskini azaltarak kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Antifungal etkisi nedeniyle başta candida mantarı olmak üzere pek çok mantar hastalığını tedavi etmektedir.