Mucizevi detoks tarifleri ile hafta sonu vücudunuzdaki ödemlere veda edeceksiniz! Karşınızda ödem attırıcı detoks tarifleri...

Kilo vermeye çalışın veya çalışmayın, gün içinde hem ferah hem sağlıklı bir şeyler içmek istediğinizde detoks tarifleri en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. "Su içerken vücudumdaki toksinlerden de arınayım." diye düşünüyorsanız detoks tariflerini deneyebilirsiniz. Evdeki malzemeler ile birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz detoks tarifleri sayesinde hafta sonu gibi kısa bir sürede ödemlerinizden kurtulabilirsiniz. Zencefil, salatalık, limon, tarçın, maydanoz, nane gibi malzemelerinizi hazırlayın ve ödem attırıcı detoks tariflerine bir şans verin!
Vücutta oluşan ödemleri atmak için yeşil sebze ve meyveleri tüketmek oldukça önemli. Yeşil detoks suyu tarifinde de birçok yeşil sebze bulunuyor.
MALZEMELER
Yarım limon
Yarım demet maydanoz
60 gram kereviz sapı
2 adet pazı yaprağı
1 adet salatalık
4-5 adet taze ıspanak yaprağı
HAZIRLANIŞI
Tüm sebzeleri bol su ile yıkayın. Ardından salatalığı rendeleyin.
Tüm malzemeleri blender'a yerleştirin ve üzerine yarım limon suyu sıkın.
Sadece elma, tarçın ve su ile hazırlayabileceğiniz bu tarifi üşenmeden yapabilir, vücudunuzu toksinlerden arındırabilirsiniz.
MALZEMELER
1 adet elma
1 adet çubuk tarçın
HAZIRLANIŞI
Elmayı ince ince dilimleyin ve çekirdeklerini çıkartın.
Dilimlenmiş elma ve çubuk tarçını bir sürahi su içine yerleştirip karıştırın.
Hem yaz hem kış aylarında tüketime uygun olan zencefil shot detoksu, lezzetli ve sağlıklı tarifler arasında yer alıyor. Sadece birkaç malzemeyle siz de harika bir zencefil shot hazırlayabilirsiniz.
MALZEMELER
1 adet limon
3 adet portakal
Taze zencefil
HAZIRLANIŞI
Taze zencefilleri soyup rendeleyin.
Limon ve portakalların suyunu sıkın.
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