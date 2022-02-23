Mucizevi detoks tarifleri ile hafta sonu vücudunuzdaki ödemlere veda edeceksiniz! Karşınızda ödem attırıcı detoks tarifleri...

Kilo vermeye çalışın veya çalışmayın, gün içinde hem ferah hem sağlıklı bir şeyler içmek istediğinizde detoks tarifleri en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. "Su içerken vücudumdaki toksinlerden de arınayım." diye düşünüyorsanız detoks tariflerini deneyebilirsiniz. Evdeki malzemeler ile birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz detoks tarifleri sayesinde hafta sonu gibi kısa bir sürede ödemlerinizden kurtulabilirsiniz. Zencefil, salatalık, limon, tarçın, maydanoz, nane gibi malzemelerinizi hazırlayın ve ödem attırıcı detoks tariflerine bir şans verin!

YEŞİL DETOKS SUYU

Vücutta oluşan ödemleri atmak için yeşil sebze ve meyveleri tüketmek oldukça önemli. Yeşil detoks suyu tarifinde de birçok yeşil sebze bulunuyor.

MALZEMELER

Yarım limon

Yarım demet maydanoz

60 gram kereviz sapı

2 adet pazı yaprağı

1 adet salatalık

4-5 adet taze ıspanak yaprağı

1 demet taze fesleğen

HAZIRLANIŞI

Tüm sebzeleri bol su ile yıkayın. Ardından salatalığı rendeleyin.

Tüm malzemeleri blender'a yerleştirin ve üzerine yarım limon suyu sıkın.

Karışım tamamen homojen hale gelene kadar karıştırın. Afiyet olsun!

ELMA VE TARÇINLI DETOKS

Sadece elma, tarçın ve su ile hazırlayabileceğiniz bu tarifi üşenmeden yapabilir, vücudunuzu toksinlerden arındırabilirsiniz.

MALZEMELER

1 adet elma

1 adet çubuk tarçın

1 litre su

HAZIRLANIŞI

Elmayı ince ince dilimleyin ve çekirdeklerini çıkartın.

Dilimlenmiş elma ve çubuk tarçını bir sürahi su içine yerleştirip karıştırın.

Hazırladığınız lezzetli içeceği yemeklerden önce ve sonra dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz.

ZENCEFİL SHOT

Hem yaz hem kış aylarında tüketime uygun olan zencefil shot detoksu, lezzetli ve sağlıklı tarifler arasında yer alıyor. Sadece birkaç malzemeyle siz de harika bir zencefil shot hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

1 adet limon

3 adet portakal

Taze zencefil

1 tatlı kaşığı zerdeçal

HAZIRLANIŞI

Taze zencefilleri soyup rendeleyin.

Limon ve portakalların suyunu sıkın.

Tüm malzemeleri karıştırıp blender ile pürüzsüz hale getirin.



