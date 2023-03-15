Müdür okula gitmeyince acı gerçek ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Vali Recai Güreli İlkokulu Müdürü Nalan Soylu sabah saatlerinde okuldaki mesaisine gitmedi. Müdürün okula gelmemesinden şüphelenen ve kendisine ulaşamayan öğretmen arkadaşları Soylu'nun evine gitti. Uzun süre kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇİLİNGİR İLE İÇERİ GİRDİLER

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla eve girdi.

Evde hareketsiz yatar şekilde bulunan Soylu'nun sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Soylu'nun acı haberi okuldaki öğretmen arkadaşları başta olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğdu.

Gerekli olay yeri incelemelerinin ardından Soylu'nun cansız bedeni ölüm nedenini araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

