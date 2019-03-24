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Mudurnu'da yayla evi alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 23:03 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde Remzi Özdemir'e ait 2 katlı yayla evi alev alev yandı.

Mudurnu'da yayla evi alev alev yandı

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde Remzi Özdemir'e ait 2 katlı yayla evi alev alev yandı.
Yangın, akşam saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü Köyü Gedikler Mahallesi Yaylasında meydana geldi. Remzi Özdemir'e ait yayla evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Eve giren ekipler, soğutma çalışması başlattı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yayla evinin sahibi Remzi Özdemir de yangın haberini alıp olay yerine geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Mudurnu'da yayla evi alev alev yandıMudurnu'da yayla evi alev alev yandıMudurnu'da yayla evi alev alev yandıMudurnu'da yayla evi alev alev yandı

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