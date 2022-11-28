MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'da Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Aynı aileden üç kişi tutuklandı

Müge Anlı'da Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Aynı aileden üç kişi tutuklandı

28.11.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Erdal Sakız cinayetinde yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kaybolan Erdal Sakız'ı (43), ormanlık alanda aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Erdal Sakız'ın katili Ersin Koç, cinayeti itiraf etti. İşte aynı aileden 3 kişinin tutuklandığı Müge Anlı'daki Erdal Sakız cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı.

Müge Anlı'da Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Aynı aileden üç kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Sakarya Karasu ilçesi, Kuru Dere Mahallesi'nde evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ı bulmak için ailesi 18 Kasım'da Müge Anlı ile Tatlı Sert'e geldi. Ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı. Yayından birkaç gün sonra ise Erdal Sakız'ın ölü bulunduğu haberi geldi.

Kaybolan Erdal Sakız, ormanlık alanda aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Çam dağı ormanlık alanda ineklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde bir erkek cesedi görünce jandarmaya ihbarda bulundu.

Baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilen cesedin incelemeler sonucunda Erdal Sakız'a ait olduğu tespit edildi.

Tartışma yaratan olay! Karısı, sevgilisi, ortağı... Tartışma yaratan olay! Karısı, sevgilisi, ortağı...

BABA OĞUL DÜŞMAN GİBİYDİ

Cinayetle ilgili Erdal Sakız'ın oğlu, yeğeni, sevgilisi eski eşi, tüccar arkadaşı ve birçok farklı isim şüphe altındaydı. Yayının ilerleyen günlerinde Erdal Sakız'ın tüccar arkadaşı Ersin Koç, şüpheleri Erdal Sakız'ın oğlu Tuncay'ın üzerine çekti.

Baba-oğul'un arasının kötü olduğunu, çocuğuna para vermeyip sevgilisiyle harcadığını ve oğlunun babasına, 'gözümü kırpmadan gençliğimi yakarım anneme ve bana hakkımızı vermek zorundasın bize bakmak zorundasın' diye çıkıştığını ve baba oğulun arasını kendisinin düzelttiğini söyledi.

HABER.00_09_22_50.Still047

ERDAL SAKIZ'IN KATİLİ KİM ÇIKTI?

Son dakika gelişmesine göre karısının sevgilisini; ortağının kuzenini suçladığı Erdal Sakız cinayetinde, yeni gelişmeler yaşandı. Cinayetle ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda aralarında tüccar arkadaş olan Ersin Koç, eşi Lale Koç, oğulları Semih Koç Erdal Sakız'ın oğlu Tuncay ve yeğeni de gözaltına alınmıştı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri yaptıkları çalışmalarda Erdal Sakız'ın cansız bedeninin bulunduğu alanda HTS ve araç GPS kayıtlarını inceledi. Erdal Sakız'ın yakın arkadaşı Ersin Koç'un aracından gelen sinyallerin olay yerine yakınlığına olay gecesi yaşananlara dikkat çekti. Ersin.Koç'a ait iş yeri ve beraberinde ev ile eklentileri olan ahır içinde detaylı inceleme yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bazı bulguları delillendirdi.

HABER.00_08_39_20.Still046

Canlı yayında oğlunun öldürdüğünü iddia etmişti, katil kendisi ve oğlu çıktı! Cinayet hakkında günlerce Erdal'ın oğlunu ve sevgilisini suçlayan Ersin Koç gözaltına alındıktan sonra ilk itiraf kızından daha sonra da eşinden geldi. Olayla ilk itiraf Ersin Koç'un kızından geldi.

Ersin Koç'un kızı Müge Anlı muhabirine "Babamın ismini vermek zorunda kaldım, annem ve abim kurtulur mu?" borcunu almaya gelmişti. Babamla tartıştılar, daha sonra babam ve abim silahla Erdal Sakız'ı vurdu dedi. İlk itiraftan sonra bir itiraf da Erdal Koç'un eşinden geldi.

HABER.00_06_21_52.Still044

Olaya tanık olan Lale Koç'un "Erdal'ı kocam öldürdü." sözleriyle cinayeti doğruladı. Erdal Sakız'ın eşi ise borcumuz vardı onu almaya gelmişti, parayı verirken elimi tutup beni öpmeye çalıştı ben bağırınca eşimde tüfekle Erdal'ı vurdu.

CANLI YAYINDA BOZULAN CİNAYET İTTİFAKI

Beklenen itiraf Ersin Koç'tan da geldi. Aynı aileden 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ersin Koç'un eşi ve oğlu kasten öldürmeye iştirak, yardım ve yataklık suçlamalarıyla, Ersin Koç ise kasten ve canavarca hislerle adam öldürme suçundan cezaevine girdi.

HABER.00_02_12_13.Still048

Müge Anlı mikrofonuna konuşan Ersin Koç'un son sözler, "Sevgilisinin para hırsı biri karşı karşıya getirdi, ben öldürdüm, pişmanım" oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlarSorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar
Bir döneme damga vurmuştu! Son hali ağızları açık bıraktıBir döneme damga vurmuştu! Son hali ağızları açık bıraktı
Katar'da 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık para bastı! Dakika başına...Katar'da 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık para bastı! Dakika başına...
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı ele çocuğun

En Çok Okunan Haberler

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

58 yaşındaki Hülya Avşar'ın bacak dekoltesi olay! Kasığını da...

58 yaşındaki Hülya Avşar'ın bacak dekoltesi olay! Kasığını da...

Ekspertiz kontrolü, zorunlu trafik sigortası, kasko… SEDDK harekete geçti

Ekspertiz kontrolü, zorunlu trafik sigortası, kasko… SEDDK harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.