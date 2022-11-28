Müge Anlı'da Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Aynı aileden üç kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Sakarya Karasu ilçesi, Kuru Dere Mahallesi'nde evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ı bulmak için ailesi 18 Kasım'da Müge Anlı ile Tatlı Sert'e geldi. Ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı. Yayından birkaç gün sonra ise Erdal Sakız'ın ölü bulunduğu haberi geldi.

Kaybolan Erdal Sakız, ormanlık alanda aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Çam dağı ormanlık alanda ineklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde bir erkek cesedi görünce jandarmaya ihbarda bulundu.

Baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilen cesedin incelemeler sonucunda Erdal Sakız'a ait olduğu tespit edildi.

BABA OĞUL DÜŞMAN GİBİYDİ

Cinayetle ilgili Erdal Sakız'ın oğlu, yeğeni, sevgilisi eski eşi, tüccar arkadaşı ve birçok farklı isim şüphe altındaydı. Yayının ilerleyen günlerinde Erdal Sakız'ın tüccar arkadaşı Ersin Koç, şüpheleri Erdal Sakız'ın oğlu Tuncay'ın üzerine çekti.

Baba-oğul'un arasının kötü olduğunu, çocuğuna para vermeyip sevgilisiyle harcadığını ve oğlunun babasına, 'gözümü kırpmadan gençliğimi yakarım anneme ve bana hakkımızı vermek zorundasın bize bakmak zorundasın' diye çıkıştığını ve baba oğulun arasını kendisinin düzelttiğini söyledi.

ERDAL SAKIZ'IN KATİLİ KİM ÇIKTI?

Son dakika gelişmesine göre karısının sevgilisini; ortağının kuzenini suçladığı Erdal Sakız cinayetinde, yeni gelişmeler yaşandı. Cinayetle ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda aralarında tüccar arkadaş olan Ersin Koç, eşi Lale Koç, oğulları Semih Koç Erdal Sakız'ın oğlu Tuncay ve yeğeni de gözaltına alınmıştı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri yaptıkları çalışmalarda Erdal Sakız'ın cansız bedeninin bulunduğu alanda HTS ve araç GPS kayıtlarını inceledi. Erdal Sakız'ın yakın arkadaşı Ersin Koç'un aracından gelen sinyallerin olay yerine yakınlığına olay gecesi yaşananlara dikkat çekti. Ersin.Koç'a ait iş yeri ve beraberinde ev ile eklentileri olan ahır içinde detaylı inceleme yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bazı bulguları delillendirdi.

Canlı yayında oğlunun öldürdüğünü iddia etmişti, katil kendisi ve oğlu çıktı! Cinayet hakkında günlerce Erdal'ın oğlunu ve sevgilisini suçlayan Ersin Koç gözaltına alındıktan sonra ilk itiraf kızından daha sonra da eşinden geldi. Olayla ilk itiraf Ersin Koç'un kızından geldi.

Ersin Koç'un kızı Müge Anlı muhabirine "Babamın ismini vermek zorunda kaldım, annem ve abim kurtulur mu?" borcunu almaya gelmişti. Babamla tartıştılar, daha sonra babam ve abim silahla Erdal Sakız'ı vurdu dedi. İlk itiraftan sonra bir itiraf da Erdal Koç'un eşinden geldi.

Olaya tanık olan Lale Koç'un "Erdal'ı kocam öldürdü." sözleriyle cinayeti doğruladı. Erdal Sakız'ın eşi ise borcumuz vardı onu almaya gelmişti, parayı verirken elimi tutup beni öpmeye çalıştı ben bağırınca eşimde tüfekle Erdal'ı vurdu.

CANLI YAYINDA BOZULAN CİNAYET İTTİFAKI

Beklenen itiraf Ersin Koç'tan da geldi. Aynı aileden 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ersin Koç'un eşi ve oğlu kasten öldürmeye iştirak, yardım ve yataklık suçlamalarıyla, Ersin Koç ise kasten ve canavarca hislerle adam öldürme suçundan cezaevine girdi.

Müge Anlı mikrofonuna konuşan Ersin Koç'un son sözler, "Sevgilisinin para hırsı biri karşı karşıya getirdi, ben öldürdüm, pişmanım" oldu.



