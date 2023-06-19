Müge Anlı'dan stüdyodaki seyircilere sıkı tembih! "Herkese öyle söyleyin, Müge'yi gördük..."

Kendisine gönderilen boy aynasını stüdyoya getirmelerini isteyen Müge Anlı'nın, "Bir geçtim bunun karşısına. 'Bana ne olmuş bu hafta?' dedim. 20 kilo vermişim gibi" sözleri izleyenleri gülümsetti.Reklam yüzü olduğu markanın çekimlerine değinen araştırmacı gazeteci Müge Anlı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ay bayıldım aynaya! Bence boy aynası yok diye bana dekordan bir aynanın kapağını söküp getirmişler."

RAHMİ ÖZKAN AYNA KARŞISINA GEÇTİ

Aynanın daha zarif ve fit gösterdiğini belirten Rahmi Özkan'ın sözleri stüdyodaki seyircileri kahkahaya boğdu.

"HİÇ DİYETE GEREK YOK"

Yaşadığı sevinci esprili bir dille paylaşan Müge Anlı aynaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Keşke her tarafımız bu aynalarla kaplı olsa. Hiç diyete falan gerek yok. 90 -60 -70 gösteriyor. Bakın 90 da değil. Yani gerçekten insanın aklı duruyor. Baktım kendi kendime 'Müge sen ne kadar zayıflamışsın' dedim."

ŞEVKİ BEY'DEN MÜGE ANLI'YA OLAY İLTİFAT

Şevki Bey bu sözler üzerine "Zaten zayıfsınız Müge Hanım, kendinize haksızlık etmeyin' dedi.

Ekranın insanı olduğundan daha kilolu gösterdiğini vurgulayan Müge Anlı 'diyet' itirafında bulundu:

"Diyete son. Hani sanki yazın gelişi bugün belli olmuş gibi Haziran ayında hazırlanma sürecine giriyoruz. Ama böyle bir aynanız varsa evde hiç diyete gerek yok."

MÜGE ANLI, STÜDYODAKİ SEYİRCİLERİ TEMBİHLEDİ

Stüdyodaki bir seyircinin iltifatı üzerine teşekkür eden Müge Anlı, şu ifadeleri kullandı:

"Ay çok teşekkür ediyorum. Herkese öyle söyleyin. 'Müge'yi gördük daha zayıfmış' deyin"

