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  4. Müge Anlı Instagram hesabı açtı, ilk paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Müge Anlı Instagram hesabı açtı, ilk paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

14.04.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de program sunan Müge Anlı, Instagram hesabı açtı. 'Müge Anlı Official' ismiyle açılan hesabı kısa sürede 500 bini aşkın kişi takip etmeye başladı. Canlı yayında Instagram hesabı açmasının sebebini anlatan Müge Anlı, "Takip edenleri bende takip edip beğenmek istiyorum" dedi.

Müge Anlı'nın paylaştığı ilk fotoğraf ise kısa sürede 300 binden fazla beğeni alarak rekora koşuyor. ATV'de yayınlanan programda kayıpları bulan ve cinayetleri aydınlatmaya çalışan Anlı, tabularını yıkarak Instagram hesabı açtı. Uzun süredir işlediği konulardan ötürü sosyal medyaya çok sıcak bakmadığını ifade eden Müge Anlı'nın bu hamlesi de sevenlerini şaşırttı.

Bir günde takipçi sayısı 400 bini geçti

Bugünkü programında konu hakkında açıklama yapan Müge Anlı, sosyal medyada çok yeni olduğu için kendisine kızının yardımcı olduğunu söyledi. Anlı'nın takipçi sayısı kısa sürede 500 bini geçti.

ZAHİDE YETİŞ'DEN DESTEK GECİKMEDİ

ZAHİDE YETİŞ'DEN DESTEK GECİKMEDİ
Arkadaşının Instagram hesabı açtığını gören sunucu Zahide Yetiş de hesabın adını kendi Instagram hesabından paylaşarak "Nihayet can arkadaşım Instagram'da '@mugeanliofficial' tek ve gerçek sayfasıdır... Takip Edin" notunu yazdı.
Canlı yayında hesap açtığını duyurduktan sonra ekip arkadaşlarıyla da bir fotoğraf çektiren Müge Anlı, ilk yazılı paylaşımını da yapmış oldu. Ünlü isim Rahmi Özkan ve Şevki Sözen'le çektirdiği fotoğrafına şu notu ekledi: "Herkese merhaba… Ekip arkadaşlarım Rahmi Özkan ve Şevki Sözen ile birlikte bu fotoğrafı sizler için canlı yayında çektirdim. O an pek çoğunuzun ekran başında olduğuna eminim. Acemisi olduğum bu mecrada da alışık olduğunuz Müge Anlı sürprizlerine hazır olun. Bugünden sonra sadece saat 10.00-13.00 arasındaki yayınımız sırasında değil sürekli iletişim halinde olacağız. Mesajlarınızı okuyacağım, fotoğraf ve videolarınızı izleyeceğim. Her konuda ama her konuda yazabilirsiniz. Sevgiyle kalın, yayına dönmek zorundayım."

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR
Anlı'nın yoruma kapalı olarak paylaşılan ilk fotoğrafı da 296 binden fazla beğeni aldı.
Anahtar Kelimeler:
atv Müge Anlı

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